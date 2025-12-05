Damage control από Μακρόν: «Καμία δυσπιστία» μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ για την Ουκρανία

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν υπάρχει «καμία δυσπιστία» μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, μια ημέρα μετά από δημοσίευμα που ισχυριζόταν ότι ο Γάλλος πρόεδρος είχε προειδοποιήσει κατ’ ιδίαν ότι υπήρχε κίνδυνος η Ουάσινγκτον να προδώσει την Ουκρανία.

«Η ενότητα μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων στο ουκρανικό ζήτημα είναι απαραίτητη. Και το λέω ξανά και ξανά, πρέπει να συνεργαστούμε», δήλωσε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κίνα.

«Χαιρετίζουμε και υποστηρίζουμε τις ειρηνευτικές προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χρειάζονται Ευρωπαίους για να ηγηθούν αυτών των ειρηνευτικών προσπαθειών».

Το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel επικαλέστηκε την Πέμπτη μια διαρροή εμπιστευτικής τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ αρκετών Ευρωπαίων ηγετών, στην οποία ο Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασαν θεμελιώδεις αμφιβολίες σχετικά με τις προσπάθειες των ΗΠΑ να διαπραγματευτούν μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Το αντίγραφο φέρει τον Μακρόν να προειδοποιεί τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι «υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία στο εδαφικό, χωρίς σαφήνεια σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας».

Η φερόμενη διαρροή πιθανόν να εξόργισε τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπάθησαν να κολακεύσουν, γνωρίζοντας ότι είναι ο βασικός παράγοντας σε οποιεσδήποτε προσπάθειες διαμεσολάβησης με τη Μόσχα.

Αυτό συνέβη επίσης καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες έσπευσαν να διασώσουν ένα εξαιρετικά απαραίτητο σχέδιο χρηματοδότησης για την Ουκρανία που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Ο Μερτς είχε έκτακτες συνομιλίες την Παρασκευή με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρωθυπουργό του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ.

Όταν ρωτήθηκε για το δημοσίευμα του Spiegel την Παρασκευή, ο Μακρόν απάντησε: «Αρνούμαι τα πάντα».

Το Der Spiegel ανέφερε ότι είχε στην κατοχή του την περίληψη της τηλεφωνικής συνομιλίας της Δευτέρας στα αγγλικά, η οποία περιελάμβανε, όπως ανέφερε, άμεσα αποσπάσματα από αρχηγούς κυβερνήσεων. Στο αντίγραφο, ο Μακρόν περιέγραψε την τρέχουσα τεταμένη φάση των διαπραγματεύσεων ως «μεγάλο κίνδυνο» για τον Ζελένσκι. Ο Μερτς φέρεται να πρόσθεσε ότι έπρεπε να είναι «πολύ προσεκτικός».

«Παίζουν παιχνίδια και με εσάς και με εμάς», φέρεται να είπε ο Μερτς στον Ζελένσκι – ένα σχόλιο που πιστεύεται ότι αναφέρεται σε μια διπλωματική αποστολή στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η Ουάσινγκτον παρουσίασε τον περασμένο μήνα μια πρόταση 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία συντάχθηκε χωρίς τη συμβολή των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας και επικρίθηκε ως υπερβολικά πιστή στις απαιτήσεις της Μόσχας.

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας είχαν έκτοτε συνομιλίες προτού οι Γουίτκοφ και Κούσνερ μεταβούν στη Μόσχα την Τρίτη. Οι δυο τους πέρασαν πέντε ώρες σε συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο και στη συνέχεια ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, στο Μαϊάμι την Πέμπτη. Δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της συνάντησης στο Μαϊάμι.

Η Μόσχα και το Κίεβο συνεχίζουν να μάχονται, επιδιώκοντας ισχυρότερες διαπραγματευτικές θέσεις. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ένα σπίτι στην κεντρική Ουκρανία το βράδυ της Πέμπτης, σκοτώνοντας ένα 12χρονο αγόρι, δήλωσαν αξιωματούχοι, ενώ οι ουκρανικές επιδρομές μεγάλης εμβέλειας φέρεται να στόχευσαν ένα ρωσικό λιμάνι και ένα διυλιστήριο πετρελαίου.

Ασφυκτική πίεση στο Βέλγιο για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Ο Μερτς θα δειπνήσει κατ’ ιδίαν την Παρασκευή με την φον ντερ Λάιεν και τον ντε Βέβερ, ο οποίος έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε ένα σχέδιο χρηματοδότησης της Ουκρανίας που περιλαμβάνει την άνευ προηγουμένου χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Με τις ρωσικές επιθέσεις να εντείνονται, το Κίεβο ξεμένει από χρήματα. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να κρατήσει την Ουκρανία στην επιφάνεια τον επόμενο χρόνο και σκοπεύει να συγκεντρώσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ για να καλύψει περίπου τα δύο τρίτα των αναγκών της για το 2026 και το 2027.

Η φον ντερ Λάιεν έχει προτείνει δύο κύριες επιλογές για την άντληση των κεφαλαίων. Η ΕΕ θα μπορούσε είτε να δανειστεί από τον κοινό προϋπολογισμό της στις διεθνείς αγορές, δήλωσε αυτή την εβδομάδα, είτε να εκδώσει δάνειο εξασφαλισμένο με ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – που τηρούνται κυρίως στο Βέλγιο – το οποίο το Κίεβο θα αποπληρώσει από τις μεταπολεμικές αποζημιώσεις της Ρωσίας.

Ωστόσο, ο Ντε Βέβερ δήλωσε σε μια εκδήλωση στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα ότι ήταν αντίθετος στην κατάσχεση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Ήταν «μια ωραία ιδέα, να κλέβεις από τον κακό για να το δώσεις στον καλό», είπε. «Αλλά η κλοπή των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων μιας άλλης χώρας δεν έχει γίνει ποτέ».

«Ακόμα και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δεν κατασχέσαμε τα χρήματα της Γερμανίας».

Σε άρθρο γνώμης στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine την Πέμπτη, ο Μερτς δήλωσε στους συναδέλφους του ηγέτες της ΕΕ ότι οι αποφάσεις που θα λάβουν τις επόμενες ημέρες θα «καθορίσουν το ζήτημα της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας».

