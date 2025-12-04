Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν ανοιχτά ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ μπορεί να χρησιμοποιήσουν την Ουκρανία προς το συμφέρον τους και να την αφήσουν μόνη της να αντιμετωπίσει τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Der Spiegel, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σε κλειστή τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους πολιτικούς, προειδοποίησαν το Κίεβο για τους κινδύνους.

«Υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία σε εδαφικά ζητήματα χωρίς σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας», είπε ο Μακρόν σύμφωνα με το Der Spiegel. Σημείωσε «μεγαλύτερο κίνδυνο» για την Ουκρανία και την ανάγκη να είναι «εξαιρετικά προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες».

Ο Μερτς πρόσθεσε ότι ο Ζελένσκι δεν πρέπει να μείνει μόνος με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, τους οποίους οι Ευρωπαίοι δεν θεωρούν αξιόπιστους μεσολαβητές.

«Παίζουν παιχνίδια και με εσάς και με εμάς», φέρεται να είπε ο Μερτς, κάτι που το περιοδικό κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν μια αναφορά στην αποστολή του Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε υποστήριξαν πως: «Πρέπει να προστατεύσουμε τον Ζελένσκι», αναφέρει το αντίγραφο.

Η τηλεφωνική συνομιλία καταδεικνύει βαθιά δυσπιστία των Ευρωπαίων ηγετών απέναντι στις ενέργειες των ΗΠΑ, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη δημόσια ρητορική όπου η αμερικανική πρωτοβουλία είναι ευπρόσδεκτη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν: «Καμία απόφαση για την Ουκρανία και την Ευρώπη χωρίς Ουκρανούς και Ευρωπαίους, καμία υπαγόρευση μέσω των αρχηγών της Ουκρανίας, καμία αποδυνάμωση ή διάσπαση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ».

Στην πραγματικότητα, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί αναγνωρίζουν ότι οι ΗΠΑ ενεργούν μόνο προς δικό τους το συμφέρον και προσπαθούν να χειραγωγήσουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία, βάζοντας το Κίεβο σε μια εξαρτημένη και εξαιρετικά επικίνδυνη θέση, επιτρέποντας στη Ρωσία να διατηρήσει στρατηγική πρωτοβουλία στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Ο πλανήτης έχει περισσότερους δισεκατομμυριούχους από ποτέ – 2.900 άτομα ελέγχουν 15,8 τρισ. δολάρια!

Poorstacy: Συνελήφθη η σύντροφός του μετά την αυτοκτονία του – Βαρύ κατηγορητήριο για όσα συνέβησαν παρουσία του παιδιού τους

Η Λάουρα Κοβέσι αποχωρεί από την ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Στη θέση της ο Γερμανός Αντρές Ρίτερ