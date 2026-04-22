Μάικλ Τζάκσον: Γιατί η αδερφή του, Τζάνετ, δεν εμφανίζεται στη βιογραφική ταινία του (Videos)

Στις αίθουσες πρόκειται να βγει η κινηματογραφική βιογραφία του Michael Jackson «Michael» στις 24 Απριλίου, σε σκηνοθεσία Antoine Fuqua, με αυτούς που την έχουν, ήδη, δει, να μιλούν για μια τρανταχτή απουσία, καθώς πουθενά δεν εμφανίζεται η αδερφή του, Janet Jackson, τη στιγμή που μάλιστα η ταινία εστιάζει στα πρώτα χρόνια της καριέρας του βασιλιά της ποπ.

Όπως εξηγεί η άλλη αδερφή τους, LaToya Jackson, ήταν η ίδια που αρνήθηκε να εμφανίζεται στο φιλμ «επομένως πρέπει να σεβαστείς την επιθυμία της». Η ίδια πρόσθεσε, πάντως, ότι θα ήθελε πολύ «να ήταν όλοι στην ταινία».

Τον Michael υποδύεται ο ανιψιός του, Jaafar Jackson. Τον πατριάρχη της οικογένειας, Joe Jackson, o Colman Domingo, ενώ τη μητέρα του, η Nia Long. Επιπλέον, εμφανίζονται οι LaToya Jackson (Jessica Sula) και ο Juliano Valdi στον ρόλο του Michael σε μικρότερη ηλικία.

Ο Fuqua είχε πει ότι ήταν «πολύ σημαντικό» για εκείνον να συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας του Michael με έναν τρόπο, ωστόσο δεν συμμερίστηκαν όλοι αυτή την άποψη.

Παρόλο που ο γιος του Prince Jackson συμμετείχε ως εκτελεστικός παραγωγός, τα άλλα παιδιά του, Bigi και Paris, δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση. Μάλιστα η Paris -η οποία όπως και η Jannet Jackson απουσίασε από την πρεμιέρα της ταινίας στο Βερολίνο- είπε για το φιλμ ότι περιέχει «πολλές ανακρίβειες» και «πολλά κραυγαλέα ψέματα».

«Το φιλμ σκαλίζει μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή του βασιλείου των θαυμαστών του πατέρα μου, που ακόμα ζει στη φαντασία» σχολίασε η Paris Jackson σε ένα βίντεο στα social media.

Κάποιες από τις πιο σκοτεινές περιοχές, από την άλλη, βγήκαν εκτός…

Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, η παραγωγή χρειάστηκε να καταβάλει επιπλέον 15 εκατομμύρια δολάρια για να κόψει και να ξαναγυρίσει σκηνές που έδειχναν την κακοποίηση του Michael Jackson από τον Jordan Chandler σε παιδική ηλικία, λόγω νομικού διακανονισμού που απαγόρευε την αναφορά του τελευταίου σε οποιαδήποτε ταινία.

Στο μεταξύ, ήδη υπάρχουν υποψίες για σίκουελ -κάτι που, ωστόσο, δεν συνηθίζεται στις βιογραφικές ταινίες. Όπως αναγράφεται στους τίτλους της, πάντως: «Η ιστορία θα συνεχιστεί».

Παρόλο που δεν είναι σαφές αν η φράση αναφέρεται σε μια δεύτερη ταινία, το υλικό υπάρχει, αφού η αφήγηση τελειώνει μετά την ανακοίνωση του Michael επί σκηνής ότι αυτή ήταν η τελευταία περιοδεία των Jackson 5.

Σύμφωνα με την ταινία, ο πατέρας του ξαφνιάζεται από αυτή τη δήλωση, που ανοίγει ένα νέο, αυτόνομο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική ζωή του Michael. Και βρισκόμαστε μόλις στα μέσα της δεκαετίας του ’80.

