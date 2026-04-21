21.04.2026 13:22

«Το Τελευταίο Φως της Πατησίων» του Χρίστου Χαλικιά στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας

Το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα του εικαστικού καλλιτέχνη Χρίστου Χαλικιά, με τίτλο «Το Τελευταίο Φως της Πατησίων», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας.

Η παρουσίαση του βιβλίου επιχειρεί έναν δημιουργικό διάλογο με την πόλη της Αθήνας, αναδεικνύοντας τη μνήμη, τις σκιές και τις αθέατες πτυχές της σύγχρονης αστικής πραγματικότητας, μέσα από τη ματιά της αστυνομικής αφήγησης.

  • Ημερομηνία: Τετάρτη 20 Μαΐου 2026
  • Ώρα: 19:00
  • Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» (Ηρακλειδών 66, Αθήνα)

Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν:

  • Τένια Μακρή (οικογενειακή σύμβουλος, ψυχολόγος και συγγραφέας)
  • Νίκος Ορφανός (ηθοποιός, πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης)
  • Βαγγέλης Παπαδόπουλος (δημοσιογράφος, συγγραφέας)
  • Δημήτρης Βερύκιος (ηθοποιός)
  • Περικλής Λιανός (ηθοποιός)
  • Κώστας Στοφόρος (συγγραφέας, δημοσιογράφος)

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας και εντάσσεται στις δράσεις που προάγουν τη σύγχρονη ελληνική αστυνομική γραφή.

Πιερρακάκης: «Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο – Ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει στους πολίτες»

ANT1: Ετοιμάζεται για «Σπιλιάδες» που δημιουργεί η Μαρία Γεωργιάδου

Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία»

Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο κέντρο του Ηρακλείου

Νεαρός κυνηγός πήγε να σκοτώσει γαλοπούλες και του την «έπεσε» λύγκας – (Video)

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ «πληρώνει» ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη - Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού, καταρρέει η Πλεύση

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

