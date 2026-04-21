«Το Τελευταίο Φως της Πατησίων» του Χρίστου Χαλικιά στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας

Το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα του εικαστικού καλλιτέχνη Χρίστου Χαλικιά, με τίτλο «Το Τελευταίο Φως της Πατησίων», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας.

Η παρουσίαση του βιβλίου επιχειρεί έναν δημιουργικό διάλογο με την πόλη της Αθήνας, αναδεικνύοντας τη μνήμη, τις σκιές και τις αθέατες πτυχές της σύγχρονης αστικής πραγματικότητας, μέσα από τη ματιά της αστυνομικής αφήγησης.

Ημερομηνία: Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Ώρα: 19:00

Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» (Ηρακλειδών 66, Αθήνα)

Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν:

Τένια Μακρή (οικογενειακή σύμβουλος, ψυχολόγος και συγγραφέας)

Νίκος Ορφανός (ηθοποιός, πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης)

Βαγγέλης Παπαδόπουλος (δημοσιογράφος, συγγραφέας)

Δημήτρης Βερύκιος (ηθοποιός)

Περικλής Λιανός (ηθοποιός)

Κώστας Στοφόρος (συγγραφέας, δημοσιογράφος)

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας και εντάσσεται στις δράσεις που προάγουν τη σύγχρονη ελληνική αστυνομική γραφή.

