ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 12:33
Σελίν Ντιόν: Κυκλοφόρησε το νέο της single λίγο πριν την επιστροφή της στη σκηνή (Video)

Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη μουσική σκηνή με νέο single, σε μια περίοδο που εξακολουθεί να δίνει τη δική της μάχη με το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου.

Το νέο της τραγούδι με τίτλο Dansons κυκλοφόρησε πρόσφατα, σηματοδοτώντας την πρώτη της σόλο δουλειά μετά το 2023. Πρόκειται για μια τρυφερή μπαλάντα, με τους στίχους να αποτυπώνουν μια διάθεση βαθιά συναισθηματική.

«Ας χορέψουμε πάνω από τις αβύσσους… αφού ο κόσμος δεν γυρίζει πια σωστά»

Η επιστροφή αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση ότι η τραγουδίστρια θα πραγματοποιήσει 16 συναυλίες στο Παρίσι, το φθινόπωρο, δηλώνοντας σε όλους τους τόνους την επιστροφή της στη σκηνή.

Όπως τόνισε η ίδια, αισθάνεται «δυνατή, ενθουσιασμένη και ευγνώμων», έτοιμη να βιώσει τη χαρά της επιστροφής, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με την υγεία της.

Η Σελίν Νιόν είχε αποκαλύψει το 2022 ότι πάσχει από το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου, μια σπάνια νευρολογική πάθηση που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία, προβλήματα στην κίνηση αλλά και δυσκολίες στις φωνητικές χορδές και την ομιλία, κάτι που -μεταξύ άλλων- επηρέασε σημαντικά την καριέρα της, τα τελευταία χρόνια.

