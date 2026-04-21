21.04.2026 10:33

Ντόρα Κουτροκόη: «Το “Καλημέρα Ελλάδα” έπρεπε να φύγει από τις οθόνες μας μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη» (Video)

Για τη συνεργασία της με το Action24 μίλησε η Ντόρα Κουτροκόη, επισημαίνοντας ότι νιώθει ευτυχής με αυτήν της την επιλογή, χωρίς να έχει μετανιώσει στιγμή για το γεγονός ότι δεν βρίσκεται σε ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας.

«Θεωρώ ευλογημένη τη συνεργασία μου με το Action. Δηλαδή είμαι στο κανάλι ήδη τέσσερα χρόνια, τέταρτη χρονιά. Μέχρι τώρα έχουν κυλήσει όλα ομαλά. Δεν μετανιώνω που δεν είμαι σε ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας, τουναντίον» είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day.

Ερωτηθείσα για το δίδυμο με τους Στάθη – Σίσκο στο «Καλημέρα Ελλάδα», η δημοσιογράφος εξέφρασε την άποψη ότι η εκπομπή θα έπρεπε να είχε φύγει μαζί τον Γιώργο Παπαδάκη, θεωρώντας ατυχές το ότι διατηρήθηκε τόσο ο τίτλος της εκπομπής όσο και η μουσική της.

«Θεωρώ ίσως ατυχές το ότι διατηρήθηκε ο τίτλος και η μουσική του “Καλημέρα Ελλάδα”. Ο Γιώργος έχει γράψει μια τεράστια ιστορία στην ελληνική τηλεόραση με αυτή την εκπομπή, είναι ένα τελείως, εντελώς δικό του κεφάλαιο. Θεωρώ ότι αυτό το κεφάλαιο έπρεπε να κλείσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι που μπορεί να βάλεις σε μια εκπομπή, με πολύ διαφορετικές μουσικές, ένα τελείως διαφορετικό στήσιμο. Θεωρώ ότι αυτό όλο ήταν ένα δικό του παιδί και μαζί με τον Γιώργο έπρεπε να φύγει και αυτό από τις οθόνες μας» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

