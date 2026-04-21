ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 15:21
21.04.2026 13:40

Πίνακας του Ρενουάρ βγαίνει σε δημοπρασία για πρώτη φορά μετά από 97 χρόνια – Από 25 ως 35 εκατ. δολάρια η εκτιμώμενη τιμή

21.04.2026 13:40
Renoir -«La femme aux lilas»

Για πρώτη φορά μετά από 97 χρόνια, το έργο του Pierre-Auguste Renoir «La femme aux lilas» (Πορτρέτο της Nini Lopez) θα διατεθεί προς πώληση σε δημοπρασία, με εκτιμώμενη τιμή από 25 έως 35 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πίνακας, που θα παρουσιαστεί στη δημοπρασία έργων τέχνης του 20ου αιώνα του οίκου Christie’s στις 18 Μαΐου, απεικονίζει τη Nini Lopez, μια νεαρή Παριζιάνα ηθοποιό, μία γυναίκα με χρυσαφί μαλλιά, λευκό χλωμό δέρμα και κατακόκκινα μάγουλα που κοιτάζει στο βάθος, καθώς κρατάει ένα μπουκέτο από λευκά και ροζ λουλούδια.

Το έργο τέχνης από το 1929 ανήκει στους Γουίτνεϊ – Πέισον, ιστορική αμερικανική οικογένεια την οποία ο Μαξ Κάρτερ, παγκόσμιος πρόεδρος τέχνης του 20ου και 21ου αιώνα του οίκου Christie’s, περιέγραψε στη New York Post ως «μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη, αμερικανική οικογένεια συλλεκτών κατά τον 20ο αιώνα».

Ο πίνακας του Renoir αγοράστηκε για 100.000 δολάρια το 1929 από την Τζόαν Γουίτνεϊ Πέισον και τον σύζυγό της, Τσαρλς Πέισον. Το έργο ήταν ένα από τα πρώτα που αγόρασε η Γουίτνεϊ Πέισον, καθώς στη συνέχεια δημιούργησε μια από τις πιο ιστορικές συλλογές ιμπρεσιονιστικής και μετα-ιμπρεσιονιστικής τέχνης, ενώ ίδρυσε και την ομάδα μπέιζμπολ New York Mets. Η συλλογή της είναι πλέον μόνιμα δανεισμένη στο Μουσείο Τέχνης του Πόρτλαντ στο Μέιν.

Το έργο περιλαμβάνεται στη συλλογή της Λορίντα Πέισον ντε Ρουλέ, κόρης της Τζόαν και του Τσαρλς Πέισον.

«Το δώρο του Ρενουάρ στην ιστορία της τέχνης ήταν το ιμπρεσιονιστικό πορτρέτο και το «La femme aux lilas» συγκαταλέγεται στα αναμφισβήτητα αριστουργήματά του. Αποκτήθηκε από την Τζόαν Γουίτνεϊ Πέισον και τον Τσαρλς Πέισον στην αρχή του θρυλικού συλλεκτικού τους ταξιδιού τον Δεκέμβριο του 1929 και έκτοτε παρέμεινε στην οικογένεια» αναφέρει ο Μαξ Κάρτερ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του οίκου δημοπρασιών.

Διαβάστε επίσης

«Το Τελευταίο Φως της Πατησίων» του Χρίστου Χαλικιά στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας

Υπουργείο Πολιτισμού: Παρέλαβε πέντε αρχαιότητες, προερχόμενες από τη συλλογή Gray (Photos)

Σελίν Ντιόν: Κυκλοφόρησε το νέο της single λίγο πριν την επιστροφή της στη σκηνή (Video)

Πιερρακάκης: «Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο – Ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει στους πολίτες»

ANT1: Ετοιμάζεται για «Σπιλιάδες» που δημιουργεί η Μαρία Γεωργιάδου

Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία»

Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο κέντρο του Ηρακλείου

Νεαρός κυνηγός πήγε να σκοτώσει γαλοπούλες και του την «έπεσε» λύγκας – (Video)

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ «πληρώνει» ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη - Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού, καταρρέει η Πλεύση

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 15:20
pierrakakis_2403_1920-1080_new

Πιερρακάκης: «Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο – Ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει στους πολίτες»

maria-georgiadou
MEDIA

ANT1: Ετοιμάζεται για «Σπιλιάδες» που δημιουργεί η Μαρία Γεωργιάδου

trump_2104_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία»

