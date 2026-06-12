search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.06.2026 12:04
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.06.2026 10:50

Φόρος τιμής στον Laurence Olivier – Η μπλε πλακέτα του English Heritage στο σπίτι των παιδικών του χρόνων (photos/video)

12.06.2026 10:50
OLIVIER_PLAQUE2

Στην ελίτ των Ντέιβιντ Γκάρικ (David Garrick), Χένρι Ίρβινγκ (Henry Irving), Όσκαρ Γουάιλντ (Oscar Wilde) και Νόελ Κάουαρντ (Noël Coward) προστέθηκε ο Λόρενς Ολίβιε (Laurence Olivier) καθώς τοποθετήθηκε μπλε πλακέτα του οργανισμού English Heritage που διαχειρίζεται μνημεία, κτίρια και χώρους στην Αγγλία, έξω από το σπίτι, όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια, στο Λονδίνο.

Τα αποκαλυπτήρια της τιμητικής επιγραφής στην οδό Lupus Street 22, στο Πίμλικο, πραγματοποίησε ο Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen). Σε αυτό το σπίτι ο θρυλικός ηθοποιός έζησε από την ηλικία των 5 έως 12 ετών, ανακαλύπτοντας το υποκριτικό του ταλέντο υπό το άγρυπνο βλέμμα του πατέρα του, ο οποίος ήταν εφημέριος στην εκκλησία του Αγίου Σωτήρος στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Σύμφωνα με τον Guardian, o θεατρικός συγγραφέας Ντέιβιντ Χέαρ (David Hare) είχε δηλώσει κάποτε ότι η μπλε πλακέτα είναι η μόνη τιμή που αξίζει πραγματικά, με το μοναδικό μειονέκτημα ότι «δεν ζεις ποτέ για να τη δεις».

Μιλώντας στην τελετή, ο ΜακΚέλεν επεσήμανε ότι η μοίρα των ηθοποιών είναι συνήθως να ξεχνιούνται δύο δεκαετίες μετά τον θάνατό τους. Ωστόσο, η μνήμη του Ολίβιε παραμένει άσβεστη, όχι μόνο μέσω του θεάτρου και των ομώνυμων κορυφαίων βραβείων, αλλά κυρίως μέσα από τη διαχρονική λάμψη των ερμηνειών του.

«Δεν είχα ποτέ την τύχη να παίξω μαζί του, αλλά ήμουν για λίγο μέλος του θιάσου του στο Εθνικό Θέατρο της Βρετανίας στο Old Vic. Όταν αποχώρησα, έστειλε ένα μήνυμα στον μάνατζέρ μου, εξομολογούμενος ότι τον στοίχειωνε το φάντασμα των χαμένων ευκαιριών» ανέφερε ο Βρετανός ηθοποιός.

«Όταν το 1976 υποδύθηκα τον Μάκβεθ στο Στράτφορντ, σε σκηνοθεσία του Τρέβορ Ναν, μου άφησε επίσης ένα σημείωμα όπου έγραφε ότι ήταν η πιο άρτια εκδοχή του έργου που είχε δει ποτέ, κάτι που ήταν πολύ συγκινητικό, δεδομένου ότι είχα δει τον Ολίβιε στον ρόλο του Μάκβεθ είκοσι χρόνια νωρίτερα» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια ο ΜακΚέλεν χάρισε στο κοινό μια εμβληματική στιγμή απαγγέλλοντας με πάθος τον λόγο του Ερρίκου Ε΄ το περίφημο «Once more unto the breach» που ο Ολίβιε είχε ηχογραφήσει για τη διάσωση του ιστορικού Rose Theatre.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου της Βρετανίας, Ίντου Ρουμπάσινχαμ εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία στην τελετή. Μίλησε με συγκίνηση για το θάρρος και το όραμά του εμβληματικού σαιξπηρικού ηθοποιού και σκηνοθέτη όταν δημιούργησε από το μηδέν τον πρώτο θίασο στο ιστορικό θέατρο.

Διαβάστε επίσης:

Κριτική ταινίας: «Ημέρα Αποκάλυψης» – Οι εξωγήινοι είναι φίλοι μας (photos/videos)

Μ’ ένα «Φορτηγό τραγούδια» έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ στις 6 & 7 Ιουλίου! 

Governors Awards 2026: Όσκαρ Συνολικής Προσφοράς στους Glenn Close, Ridley Scott και Floyd Norman

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ARIANA_GRANDE_1206
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ariana Grande: Έξαλλη με τον Τραμπ η τραγουδίστρια, «μη χρησιμοποιείτε τη μουσική μου για αυτή τη βάρβαρη, απάνθρωπη ανοησία»

kosmos_athina-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο σοκ για τους δανειολήπτες: Αυξάνονται οι δόσεις από τον Ιούλιο μετά την απόφαση της ΕΚΤ

KARKINOS-PROSTATI-NEW
ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του προστάτη: Τα σύγχρονα εργαλεία για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση

tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσουκαλάς… μαζεύει τα περί διαγραφών στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη: «Δεν το είπε για τον Δούκα, αλλά γενικά»

domna new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Δόμνα Μιχαηλίδου βάφτισε τον γιο της σε κλειστό οικογενειακό κύκλο – «Θέλω και δεύτερο μωρό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_ladia_1006_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

argyros-nika-eksot
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψαν σπίτι με τη νεογέννητη κόρη τους (Photos)

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Eurovision '27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ - Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το... Ισραήλ

mitsotakis samaras- giannakopoulou – velopoylos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Έτοιμο το εκλογικό αφήγημα Μητσοτάκη, τα άγχη του ΠΑΣΟΚ, η Νάντια και οι αβρότητες Σαμαρά σε Ανδρουλάκη, η μάχη Καρυστιανού – Βελόπουλου στη Θεσσαλονίκη

iran 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Ιράν: Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ για συμφωνία το Σαββατοκύριακο – Τι ζητά και πώς αντιδρούν οι αγορές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.06.2026 12:03
ARIANA_GRANDE_1206
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ariana Grande: Έξαλλη με τον Τραμπ η τραγουδίστρια, «μη χρησιμοποιείτε τη μουσική μου για αυτή τη βάρβαρη, απάνθρωπη ανοησία»

kosmos_athina-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο σοκ για τους δανειολήπτες: Αυξάνονται οι δόσεις από τον Ιούλιο μετά την απόφαση της ΕΚΤ

KARKINOS-PROSTATI-NEW
ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του προστάτη: Τα σύγχρονα εργαλεία για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση

1 / 3