Φόρος τιμής στον Laurence Olivier – Η μπλε πλακέτα του English Heritage στο σπίτι των παιδικών του χρόνων (photos/video)

Στην ελίτ των Ντέιβιντ Γκάρικ (David Garrick), Χένρι Ίρβινγκ (Henry Irving), Όσκαρ Γουάιλντ (Oscar Wilde) και Νόελ Κάουαρντ (Noël Coward) προστέθηκε ο Λόρενς Ολίβιε (Laurence Olivier) καθώς τοποθετήθηκε μπλε πλακέτα του οργανισμού English Heritage που διαχειρίζεται μνημεία, κτίρια και χώρους στην Αγγλία, έξω από το σπίτι, όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια, στο Λονδίνο.

Τα αποκαλυπτήρια της τιμητικής επιγραφής στην οδό Lupus Street 22, στο Πίμλικο, πραγματοποίησε ο Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen). Σε αυτό το σπίτι ο θρυλικός ηθοποιός έζησε από την ηλικία των 5 έως 12 ετών, ανακαλύπτοντας το υποκριτικό του ταλέντο υπό το άγρυπνο βλέμμα του πατέρα του, ο οποίος ήταν εφημέριος στην εκκλησία του Αγίου Σωτήρος στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Σύμφωνα με τον Guardian, o θεατρικός συγγραφέας Ντέιβιντ Χέαρ (David Hare) είχε δηλώσει κάποτε ότι η μπλε πλακέτα είναι η μόνη τιμή που αξίζει πραγματικά, με το μοναδικό μειονέκτημα ότι «δεν ζεις ποτέ για να τη δεις».

Μιλώντας στην τελετή, ο ΜακΚέλεν επεσήμανε ότι η μοίρα των ηθοποιών είναι συνήθως να ξεχνιούνται δύο δεκαετίες μετά τον θάνατό τους. Ωστόσο, η μνήμη του Ολίβιε παραμένει άσβεστη, όχι μόνο μέσω του θεάτρου και των ομώνυμων κορυφαίων βραβείων, αλλά κυρίως μέσα από τη διαχρονική λάμψη των ερμηνειών του.

«Δεν είχα ποτέ την τύχη να παίξω μαζί του, αλλά ήμουν για λίγο μέλος του θιάσου του στο Εθνικό Θέατρο της Βρετανίας στο Old Vic. Όταν αποχώρησα, έστειλε ένα μήνυμα στον μάνατζέρ μου, εξομολογούμενος ότι τον στοίχειωνε το φάντασμα των χαμένων ευκαιριών» ανέφερε ο Βρετανός ηθοποιός.

«Όταν το 1976 υποδύθηκα τον Μάκβεθ στο Στράτφορντ, σε σκηνοθεσία του Τρέβορ Ναν, μου άφησε επίσης ένα σημείωμα όπου έγραφε ότι ήταν η πιο άρτια εκδοχή του έργου που είχε δει ποτέ, κάτι που ήταν πολύ συγκινητικό, δεδομένου ότι είχα δει τον Ολίβιε στον ρόλο του Μάκβεθ είκοσι χρόνια νωρίτερα» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια ο ΜακΚέλεν χάρισε στο κοινό μια εμβληματική στιγμή απαγγέλλοντας με πάθος τον λόγο του Ερρίκου Ε΄ το περίφημο «Once more unto the breach» που ο Ολίβιε είχε ηχογραφήσει για τη διάσωση του ιστορικού Rose Theatre.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου της Βρετανίας, Ίντου Ρουμπάσινχαμ εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία στην τελετή. Μίλησε με συγκίνηση για το θάρρος και το όραμά του εμβληματικού σαιξπηρικού ηθοποιού και σκηνοθέτη όταν δημιούργησε από το μηδέν τον πρώτο θίασο στο ιστορικό θέατρο.

Διαβάστε επίσης:

Κριτική ταινίας: «Ημέρα Αποκάλυψης» – Οι εξωγήινοι είναι φίλοι μας (photos/videos)

Μ’ ένα «Φορτηγό τραγούδια» έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ στις 6 & 7 Ιουλίου!

Governors Awards 2026: Όσκαρ Συνολικής Προσφοράς στους Glenn Close, Ridley Scott και Floyd Norman