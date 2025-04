Laurence Olivier Awards 2025: Η Lesley Manville και ο John Lithgow ήταν οι μεγάλοι νικητές (videos)

Η Λέσλι Μάνβιλ (Lesley Manville) και ο Τζον Λίθγκοου (John Lithgow) ήταν μεταξύ των μεγάλων νικητών της τελετής απονομής των βραβείων Λόρενς Ολίβιε (2025 Laurence Olivier Awards) του σημαντικότερου γεγονότος στο βρετανικό θέατρο.

Ο Τζον Λίθγκοου κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του στον ρόλο του Ρόαλντ Νταλ στο θεατρικό έργο «Giant», το οποίο περιέγραψε ως «μία από τις καλύτερες εμπειρίες που είχε ποτέ στη σκηνή».

Η Λέσλι Μάνβιλ αναδείχθηκε Καλύτερη Ηθοποιός για την ερμηνεία της στην αρχαία ελληνική τραγωδία «Oedipus» (Οιδίποδας) και αφιέρωσε το βραβείο στον εγγονό της που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Τρεις παραστάσεις ισοφάρισαν όσον αφορά τον αριθμό βραβείων, τα θεατρικά έργα «Fiddler on the Roof» (Ο Βιολιστής στη Στέγη), «Giant» και «The Curious Case of Benjamin Button» απέσπασαν το καθένα τρία τρόπαια.

Άλλοι νικητές ήταν η Ιμέλντα Στόντον (Imelda Staunton), η οποία κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Μιούζικαλ για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο «Hello Dolly!» και ο Τζον Ντάγκλεϊς (John Dagleish), ο οποίος κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Μιούζικαλ.

Ο αμερικανός ηθοποιός Τζον Λίθγκοου παραλαμβάνοντας το βραβείο, σύμφωνα με το BBC, ευχαρίστησε όλους όσοι καλωσόρισαν τον ίδιο και τη σύζυγό μου Μέρι Γίγκερ (Mary Yeager) στην Αγγλία. «Δεν είναι πάντα εύκολο να υποδεχτείτε έναν Αμερικανό ανάμεσά σας και αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή είναι προφανώς λίγο πιο περίπλοκο απ’ ότι συνήθως» συνέχισε. «Αλλά για μένα, για τη Μέρι και για όλους τους συμπατριώτες και τις συμπατριώτισσές μας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ειδική σχέση είναι ακόμα σταθερά άθικτη».

Είναι η πρώτη φορά που ο Τζον Λίθγκοου, ο οποίος πρωταγωνίστησε πρόσφατα στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Conclave» κερδίζει βραβείο Ολιβιέ.

Ο Έλιοτ Λίβι (Elliot Levey), συμπρωταγωνιστής του Λίθγκοου στην παράσταση «Giant» κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου και η Ρόμολα Γκαράι (Romola Garai) πήρε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «The Years».

Το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στην Ελίν Άρμπο (Eline Arbo) για το «The Years». Καλύτερο Νέο Μιούζικαλ αναδείχθηκε το «The Curious Case of Benjamin Button» σε μουσική και στίχους του Ντάρεν Κλαρκ (Darren Clark).

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε χθες στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο με παρουσιαστές τους Μπέβερλι Νάιτ (Beverley Knight) και Μπίλι Πόρτερ (Billy Porter).

Τα κυριότερα βραβεία στην τελετή απονομής των Laurence Olivier Awards 2025:

Καλύτερο Νέο Μιούζικαλ – «The Curious Case of Benjamin Button», μουσική και στίχοι Ντάρεν Κλαρκ, λιμπρέτο και στίχοι Τζέθρο Κόμπτονς, Ambassadors Theatre

Καλύτερη Αναβίωση – «Oedipus» του Ρόμπερτ Άικ, Wyndham’s Theatre

Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος – Έλιοτ Λέβι για το «Giant», Jerwood Theatre Downstairs, Royal Court Theatre

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος – Ρόμολα Γκαράι για το «The Years», Almeida Theatre & Harold Pinter Theatre

Καλύτερη Ενδυματολογία – Γκαμπριέλα Σλέιντ για το «Starlight Express», Troubadour Wembley Park Theatre

Καλύτερη Σκηνογραφία – Τομ Σκατ για το «Fiddler on the Roof» at Regent’ Park Open Air Theatre

Καλύτερος Α’ Γυναικείος Ρόλος – Λέσλι Μάνβιλ στο «Oedipus», Wyndham’s Theatre

Καλύτερος Α’ Ανδρικός Ρόλος – Τζον Λίθγκοου για το «Giant» στο Jerwood Theatre Downstairs, Royal Court Theatre

Εξαίρετο Επίτευγμα στην Όπερα – Άλαν Κλέιτον για την ερμηνεία του στο «Festen» στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Βραβείο TAIT για την Καλύτερη Νέα Παραγωγή Όπερας – «Festen» Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Βραβείο Σερ Πίτερ Χολ Καλύτερης Σκηνοθεσίας – Έλιν Άρμπο για το «The Years», Almeida Theatre & Harold Pinter Theatre

Βραβείο του The Londoner για Καλύτερο Νέο Θεατρικό Έργο – «Giant» του Μαρκ Ρόζενμπλατ Jerwood Theatre Downstairs, Royal Court Theatre

Καλύτερο Κωμικό ή Ψυχαγωγικό Θεατρικό Έργο – «Titanique» Τάι Μπλου, Μάρλα Μιντέλ, Κονσταντίν Ρουσούλη, Criterion Theatre

