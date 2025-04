Pierce Brosnan: «Ο Aaron Taylor-Johnson θα ήταν υπέροχος James Bond»

Ο Πιρς Μπρόσναν (Pierce Brosnan) μίλησε με ενθαρρυντικά λόγια για τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον (Aaron Taylor-Johnson), έναν από τους υποψήφιους για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ (James Bond).

Ο Ιρλανδός ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον θρυλικό πράκτορα σε τέσσερις ταινίες αναφερόμενος στον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον δήλωσε στο Yahoo Entertainment: «Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλός». «Τον επέλεξα σε μια από τις ταινίες που έκανα πριν από πολύ καιρό, το φιλμ “The Greatest”».

«Αυτός ο νεαρός άνδρας ήρθε στο πλατό και κατέλαβε τον χώρο, γέμισε τον χώρο με πάθος και ενέργεια. Έτσι ναι, νομίζω ότι αν το επιθυμούσε, το ήθελε και το κατάφερνε, θα ήταν υπέροχος», πρόσθεσε αναφερόμενος στον άγγλο ηθοποιό.

Ο Πιρς Μπρόσναν υποδύθηκε τον εμβληματικό μυστικό πράκτορα στις ταινίες Golden Eye (1995), Die Another Day 1997), The World Is Not Enough (1999) και Tomorrow Never Dies (2002).

Ο Τέιλορ-Τζόνσον εικάζεται ότι είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για τον ρόλο της MI6. Ο πρωταγωνιστής Ντάνιελ Κρεγκ ολοκλήρωσε τη θητεία του ως Τζέιμς Μποντ το 2021 μετά από 15 χρόνια και πέντε ταινίες. Άλλοι ηθοποιοί που φέρονται υποψήφιοι για την επόμενη ταινία της κινηματογραφικής σειράς οι Ρέγκε Ζαν-Πέιτζ (Regé-Jean Page), Τζο Άλγουιν (Joseph Alwyn), Πολ Μεσκάλ (Paul Mescal), Ντεβ Πάτελ (Dev Patel) και Ίντρις Έλμπα (Idris Elba).

Η Amazon MGM Studios απέκτησε τον Φεβρουάριο τον πλήρη «δημιουργικό» έλεγχο του franchise των ταινιών Τζέιμς Μποντ.

