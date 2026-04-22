ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 11:38
22.04.2026 10:27

Νταϊάν Κίτον: Δημοπρατείται η προσωπική συλλογή της σταρ

Έξι μήνες μετά τον θάνατο της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Νταϊάν Κίτον (Diane Keaton) ανακοινώθηκαν τέσσερις δημοπρασίες για την πώληση αντικειμένων από την προσωπική της συλλογή.

Η κορυφαία σταρ έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2025, σε ηλικία 79 ετών, από πνευμονία. Tον Ιούνιο, μια σειρά δημοπρασιών στη Νέα Υόρκη και το Λος ‘Αντζελες θα επιτρέψει στους θαυμαστές της να αγοράσουν ρούχα Ralph Lauren που φορέθηκαν από την ίδια, καθώς και να διεκδικήσουν το πρωτότυπο σενάριο της ταινίας «Annie Hall» του 1977.

Η συλλογή του οίκου Bonhams με τίτλο «Diane Keaton: The Architecture of an Icon» παρουσιάζεται ως μια «προσεκτικά επιμελημένη επιλογή έργων τέχνης, ειδών εσωτερικής διακόσμησης, εμβληματικών ρούχων, προσωπικών αντικειμένων και άλλων δημιουργικών οροσήμων της αναγνωρισμένης ηθοποιού, σκηνοθέτιδας, συγγραφέως και συμβόλου του στυλ».

«Το να μιλάς για εκείνη είναι σαν να μιλάς για το ένστικτο, μια αλάνθαστη οπτική και δημιουργική διαίσθηση που την καθοδήγησε σε δεκαετίες καλλιτεχνικής αναζήτησης», ανέφερε σε δήλωσή της η αδελφή της σταρ, Ντόρι Χολ (Dorrie Hall).

Πέρα από τους αξέχαστους ρόλους της όπως στην τριλογία του «Νονού» και στα «Reds», «Marvin’s Room» και «Something’s Gotta Give», η Κίτον υπήρξε μια πολυδιάστατη καλλιτέχνις. Παράλληλα με τον κινηματογράφο, ασχολήθηκε με επιτυχία στον σχεδιασμό ρούχων και ειδών σπιτιού καθώς και στην ανακαίνιση και μεταπώληση ακινήτων, σύμφωνα με τον Guardian.

Στην τελετή των Όσκαρ τον περασμένο μήνα, η συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία «The Family Stone», Ρέιτσελ Μακ’Ανταμς (Rachel McAdam), απέτισε φόρο τιμής στην ηθοποιό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Φόρεσε τόσα πολλά καπέλα κυριολεκτικά και μεταφορικά, ηθοποιός, καλλιτέχνις, συγγραφέας, ακτιβίστρια, όμως κανένα δεν της ταίριαζε περισσότερο από εκείνο της μητέρας. Σήμαινε τόσα πολλά για πολλούς από εμάς».

Διαβάστε επίσης:

Πίνακας του Ρενουάρ βγαίνει σε δημοπρασία για πρώτη φορά μετά από 97 χρόνια – Από 25 ως 35 εκατ. δολάρια η εκτιμώμενη τιμή

«Το Τελευταίο Φως της Πατησίων» του Χρίστου Χαλικιά στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας

Υπουργείο Πολιτισμού: Παρέλαβε πέντε αρχαιότητες, προερχόμενες από τη συλλογή Gray (Photos)

Χτυπήθηκε και δεύτερο πλοίο στο Ορμούζ – Ελληνικό φορτηγό με κοντέινερ δέχθηκε νωρίτερα πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Πότε καις λιγότερο καύσιμο – Η βοήθεια της τεχνολογίας και η πιο ασφαλής πρακτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Γεωργιάδης και Πλεύρης υπερψηφίζουν τις άρσεις ασυλίας (video)

Στους ρυθμούς της… Κοβέσι: Οι άρσεις ασυλίας, η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ και η αγωνία για νέες βολές από την Ευρωπαία Εισαγγελέα

ΠΝΟ: 24ωρη απεργία την Πρωτομαγιά σε όλες τις κατηγορίες πλοίων

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Η κυβέρνηση ψήφισε να μπουν τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα στο πιάτο μας

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 11:37
ploio2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Χτυπήθηκε και δεύτερο πλοίο στο Ορμούζ – Ελληνικό φορτηγό με κοντέινερ δέχθηκε νωρίτερα πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης

kafsima_aftokinito_2204_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πότε καις λιγότερο καύσιμο – Η βοήθεια της τεχνολογίας και η πιο ασφαλής πρακτική

ADOMNIS PLEVRIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Γεωργιάδης και Πλεύρης υπερψηφίζουν τις άρσεις ασυλίας (video)

1 / 3