Η SWOT Hospitality αναλαμβάνει τη διαχείριση του VIONE Paros

Από τις 10 Μαΐου 2026, το VIONE Paros επιστρέφει, εισάγοντας μια νέα γαστρονομική πρόταση με την υπογραφή του Michelin-starred chef Luca Piscazzi και επαναπροσδιορίζοντας τη σύγχρονη μεσογειακή εμπειρία.

Η SWOT Hospitality, μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης και ανάπτυξης ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναλαμβάνει τη διαχείριση του πεντάστερου adults-friendly lifestyle ξενοδοχείου VIONE Paros, σηματοδοτώντας την έναρξη της δεύτερης σεζόν λειτουργίας του. Το ξενοδοχείο ανοίγει ξανά στις 10 Μαΐου 2026, στον Αμπελά της Πάρου, σε μικρή απόσταση από τη Νάουσα, μέσα σε ένα τοπίο όπου η ιδιωτικότητα συναντά μια σύγχρονη & εκλεπτυσμένη εκδοχή του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.

Το VIONE Paros, έκανε το «ντεμπούτο» του το καλοκαίρι του 2025 κι έχει ήδη καθιερωθεί ως ένας πολυτελής προορισμός που εκφράζει τη φιλοσοφία του Mediterranean slow living με διακριτικότητα και ουσία. Η εμπειρία διαμονής εστιάζει στην ηρεμία, τη χαλάρωση και την αυθεντικότητα, προτείνοντας έναν τρόπο διαμονής όπου ο χρόνος επιβραδύνει και η έννοια της πολυτέλειας αποκτά έναν ιδιαίτερο, ισορροπημένο χαρακτήρα.

Αυτή τη χρονιά το VIONE Paros επαναπροσδιορίζει τη γαστρονομική του ταυτότητα, καλωσορίζοντας τον Michelin-starred chef Luca Piscazzi στο νέο ιταλικό εστιατόριο Pino by Luca Piscazzi. Η άφιξή του σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση στη γεύση, με στροφή σε μια κουζίνα που ξέρει πως να ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό… ουρανίσκο.

Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, Founderτης SWOT Hospitality, δήλωσε σχετικά:

«Το VIONE Paros εκφράζει τις αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της SWOTHospitality: την αυθεντικότητα, την ισορροπία και μια ουσιαστική προσέγγιση της πολυτέλειας. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο με σαφή ταυτότητα και υψηλές προδιαγραφές, που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε σήμερα τη φιλοξενία, με έμφαση στην εμπειρία, την ποιότητα και τη διαχρονική αξία.

Στόχος μας μέσα από αυτή τη συνεργασία είναι να συμβάλουμε στην περαιτέρω εξέλιξή του και στην εδραίωσή του ως έναν σύγχρονο προορισμό φιλοξενίας, αλλά και ως σημείο αναφοράς στη γαστρονομία, εκφράζοντας με συνέπεια τον μεσογειακό τρόπο ζωής».

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η SWOT Hospitality αναλαμβάνει τη στρατηγική ανάπτυξη και τη διεθνή τοποθέτηση του VIONE Paros, ενισχύοντας τη θέση του ως έναν σύγχρονο, upscale μεσογειακό προορισμό που ισορροπεί ανάμεσα στη διακριτική πολυτέλεια, τη γαστρονομία και την εμπειρία ευεξίας.

Μια νέα γαστρονομική ταυτότητα, με την υπογραφή του Luca Piscazzi

Το Pino by Luca Piscazzi αντλεί την έμπνευσή του από τη ρωμαϊκή και ευρύτερη ιταλική κουζίνα, την οποία επαναπροσεγγίζει μέσα από μια σύγχρονη, διακριτικά συναισθηματική ματιά. Το concept κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στην αυθεντικότητα και την απλότητα της ιταλικής παράδοσης το μεσημέρι, και σε μια πιο εκλεπτυσμένη γαστρονομική έκφραση το βράδυ,.

Στην καρδιά του μενού βρίσκονται οι εξαιρετικές πρώτες ύλες, με έμφαση στα τοπικά και εποχικά προϊόντα της Πάρου, τα αρωματικά βότανα και τα φρέσκα θαλασσινά, τα οποία αναδεικνύονται με μια προσέγγιση που τιμά τη φυσικότητά τους. Η εμπειρία συμπληρώνεται από μια επιλεγμένη λίστα ιταλικών κρασιών και signature cocktails, διαμορφώνοντας ένα σύνολο που γεφυρώνει με αρμονία την ιταλική φινέτσα με τη διακριτική αυθεντικότητα των Κυκλάδων.

Αρχιτεκτονική σε διάλογο με το φως και το τοπίο των Κυκλάδων

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του VIONE Paros αναπτύσσεται μέσα από έναν διακριτικό διάλογο με το κυκλαδίτικο τοπίο, όπου οι καθαρές γραμμές, τα φυσικά υλικά και η σύγχρονη μινιμαλιστική αισθητική συνθέτουν ένα περιβάλλον απόλυτα εναρμονισμένο με το φως και την ενέργεια του Αιγαίου. Οι χώροι δεν επιβάλλονται αλλά ενσωματώνονται, αφήνοντας το τοπίο να παραμένει ο πρωταγωνιστής.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 40 σουίτες με θέα στη θάλασσα, εκ των οποίων οι 28 με ιδιωτικές πισίνες, σχεδιασμένες με έμφαση στην ιδιωτικότητα και τη ροή του ορίζοντα μέσα στον χώρο. Η εμπειρία διαμονής απευθύνεται σε όσους αναζητούν μια πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή ηρεμίας, έναν ρυθμό πιο αργό, πιο ουσιαστικό, μακριά από την ένταση και τη βιασύνη της καθημερινότητας.

Το DIONE Spa ως εμπειρία βαθιάς ευεξίας

Στην καρδιά της εμπειρίας του VIONE Paros βρίσκεται το DIONE Spa, ένας χώρος αφιερωμένος στην ευεξία και την εσωτερική ισορροπία, συνολικής έκτασης 800 τ.μ., από τους μεγαλύτερους στο νησί της Πάρου. Με θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα, jacuzzi, sauna, hammam και χώρους απόλυτης χαλάρωσης, καθώς και ένα πλήρως εξοπλισμένο fitness studio, το spa λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο retreat που επαναπροσδιορίζει την έννοια της αποφόρτισης μέσα στο κυκλαδίτικο τοπίο.

Η SWOT Hospitality συνεχίζει να αναβαθμίζει την εμπειρία φιλοξενίας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσα από τη διαχείριση και ανάπτυξη πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων. Σήμερα, διατηρεί συνεργασίες με διεθνή brands όπως η Hilton, Marriott International, Hyatt και Accor, ενώ διαθέτει πιστοποιήσεις, μεταξύ άλλων, από τους InterContinental Hotels & Resorts και Leading Hotels of the World.