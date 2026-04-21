Η κυβέρνηση ψήφισε να μπουν τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα στο πιάτο μας

Είναι η πρώτη ελληνική κυβέρνηση τις τελευταίες δεκαετίες που στηρίζει την απελευθέρωση των μεταλλαγμένων και μάλιστα χωρίς σήμανση των τροφίμων γεγονός που σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν θα γνωρίζουν τι αγοράζουν και τι μπαίνει στο πιάτο τους.

Η πρώτη κρίσιμη απόφαση ελήφθη την Τρίτη στις 21 Απριλίου στο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, με τον Μαργαρίτη Σχοινά να δίνει θετική ψήφο στον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό που θα επιτρέψει να εισαχθούν στην αγορά νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα που δεν θα υπόκεινται σε δοκιμές ασφάλειας και δεν θα έχουν σήμανση.

Η θέση υπέρ των νέων μεταλλαγμένων τροφίμων που πήρε η κυβέρνηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση μεγάλων περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ελληνικό γραφείο της Greenpeace μετά την ψηφοφορία στο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας σχολίασε ως εξής τη θετική ψήφο του Μαργαρίτη Σχοινά: «η ελληνική κυβέρνηση αγνόησε ξανά την απαίτηση πολιτών, αγροτών, φορέων και επιστημόνων να προστατεύσει το φαγητό μας».

Να σημειωθεί ότι η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση σε συνεργασία με τις οργανώσεις Αιγίλοπας και ΣΙΤΩ με επιστολή τους πριν από την ψηφοφορία καλούσαν τον Έλληνα υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να καταψηφίσει τον νέο Κανονισμό για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα.

Τι προβλέπει ο νέος Κανονισμός για τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα

Ο νέος Κανονισμός που προωθεί μετ΄επιτάσεως η Κομισιόν ανατρέπει όλες τις δικλείδες ασφαλείας που ισχύουν μέχρι σήμερα στην ΕΕ για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Συγκεκριμένα:

Καταργεί την επιλογή των καταναλωτών με τον τερματισμό των απαιτήσεων επισήμανσης στα τρόφιμα.

Καταργεί τις δοκιμές ασφαλείας και την παρακολούθηση για το 94% των νέων ΓΜΟ, σε αντίθεση με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,

Αγνοεί τις επισημάνσεις ανεξαρτήτων επιστημόνων, εθνικών οργανισμών ασφάλειας τροφίμων και περιβάλλοντος της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αυστρίας καθώς και του ΓΕΩΤΕΕ που έχουν προειδοποιήσει για τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τους νέους ΓΤΟ για την υγεία και τη φύση.

Εκθέτει τους αγρότες και τη φύση στον κίνδυνο επιμόλυνσης, καθώς τα νέα μεταλλαγμένα φυτά απελευθερώνονται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον

Ενισχύει τον ήδη ασφυκτικό έλεγχο που ασκεί το υφιστάμενο ολιγοπώλιο εταιρειών αγροχημείας και σπόρων στους αγρότες

Καταργεί το δικαίωμα στα κράτη – μέλη να απαγορεύσουν μια καλλιέργεια σε περίπτωση κινδύνου για το οικοσύστημα

Επόμενη μάχη στο Ευρωκοινοβούλιο

Η επόμενη κρίσιμη ψηφοφορία που θα κρίνει εάν ο Κανονισμός για τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα θα γίνει υποχρεωτικός σε όλες τις χώρες της ΕΕ, αναμένεται να γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο στις 18 Μαΐου 2026.

Το Ευρωκοινοβούλιο έχει την αρμοδιότητα να απορρίψει τον Κανονισμό ή να ζητήσει να γίνουν δραστικές αλλαγές με αιχμή τη σήμανση των τροφίμων, την αδειοδότηση μετά από δοκιμές ασφαλείας και ιχνηλασιμότητας αλλά και να επιβάλει το δικαίωμα σε κάθε κράτος – μέλος να απαγορεύει την καλλιέργεια των νέων μεταλλαγμένων καλλιεργειών στο έδαφός του.

