Θα τρώμε μεταλλαγμένα τρόφιμα και δεν θα το ξέρουμε – Έκκληση σε Σχοινά να καταψηφίσει τον επικίνδυνο Κανονισμό

Τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα και οι νέοι μεταλλαγμένοι οργανισμοί θα μπουν στο πιάτο μας χωρίς δοκιμές ασφαλείας και χωρίς σήμανση.

Εν ολίγοις, θα τρώμε μεταλλαγμένα τρόφιμα και δεν θα το γνωρίζουμε, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα έχουμε επιλογή να μην τα αγοράζουμε.

Η πρώτη κρίσιμη ψηφοφορία για την έγκριση του σχετικού Κανονισμού για τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα, θα γίνει στις 21 Απριλίου στο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της ΕΕ.

Εν αναμονή της ψηφοφορίας τρεις ελληνικές οργανώσεις, οι Αιγίλοπας, ΣΙΤΩ και το ελληνικό γραφείο της Greenpeace, με επιστολή τους που κοινοποίησαν και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καλούν τον Μαργαρίτη Σχοινά να καταψηφίσει τον επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, την αγροτική παραγωγή και το περιβάλλον, Κανονισμό.

Η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες είναι από τις χώρες της ΕΕ που βάζει σταθερά μπλόκο στα μεταλλαγμένα τρόφιμα με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, της αγροτικής παραγωγής και του περιβάλλοντος.

Σε λίγες ημέρες η κυβέρνηση και ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, καλούνται να αποδείξουν εάν η χώρα θα παραμείνει στην πρωτοπορία βάζοντας μπλόκο και στα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα ή θα ακολουθήσει τις επιθυμίες της Κομισιόν και θα ψηφίσει υπέρ του νέου επικίνδυνου Κανονισμού.

Μέχρι στιγμής, η σημερινή κυβέρνηση είναι η πρώτη ελληνική κυβέρνηση που συντάχθηκε υπέρ της απελευθέρωσης των μεταλλαγμένων, αγνοώντας τις ανησυχίες της κοινωνίας, των αγροτών και της επιστημονικής κοινότητας.

Η συμπόρευσή της με την απελευθέρωση των νέων μεταλλαγμένων τροφίμων, διατυπώθηκε με τη θετική ψήφο σε δύο ψηφοφορίες – στις 14 Μαρτίου 2025 και στις 19 Δεκεμβρίου 2025 – που έγιναν σε επίπεδο αντιπροσώπων κρατών-μελών της ΕΕ.

Αντίθετα, άλλες χώρες όπως για παράδειγμα η γειτονική Βουλγαρία προστατεύει τους αγρότες και τους πολίτες της καθώς καταψήφισε τον Κανονισμό.

Ο καταναλωτής δεν θα ξέρει τι τρώει

Ο νέος Κανονισμός που προωθεί η Κομισιόν για τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα, επί της ουσίας προωθεί το μοντέλο εντατικής χημικής γεωργίας.

Στόχος είναι να επιτραπεί σε πατενταρισμένους νέους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΝΓΤ1) να καλλιεργούνται στην Ευρώπη και στη χώρα μας χωρίς αξιολόγηση κινδύνου, χωρίς σήμανση και χωρίς κανόνες ιχνηλασιμότητας.

Όπως επισημαίνει το ελληνικό γραφείο της Greenpeace και οι οργανώσεις Αιγίλοπας και ΣΙΤΩ, «ο καταναλωτής δεν θα ξέρει τι τρώει και δεν θα μπορεί να επιλέξει».

Ο νέος Κανονισμός για τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα προβλέπει τα εξής:

Καταργεί την επιλογή των καταναλωτών με τον τερματισμό των απαιτήσεων επισήμανσης στα τρόφιμα. Καταργεί τις δοκιμές ασφαλείας και την παρακολούθηση για το 94% των νέων ΓΜΟ, σε αντίθεση με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Αγνοεί τις επισημάνσεις ανεξαρτήτων επιστημόνων, εθνικών οργανισμών ασφάλειας τροφίμων και περιβάλλοντος της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αυστρίας καθώς και του ΓΕΩΤΕΕ που έχουν προειδοποιήσει για τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τους νέους ΓΤΟ για την υγεία και τη φύση. Εκθέτει τους αγρότες και τη φύση στον κίνδυνο επιμόλυνσης, καθώς τα νέα μεταλλαγμένα φυτά απελευθερώνονται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον Ενισχύει τον ήδη ασφυκτικό έλεγχο που ασκεί το υφιστάμενο ολιγοπώλιο εταιρειών αγροχημείας και σπόρων στους αγρότες Καταργεί το δικαίωμα στα κράτη – μέλη να απαγορεύσουν μια καλλιέργεια σε περίπτωση κινδύνου για το οικοσύστημα

Κίνδυνος επιμόλυνσης καλλιεργειών και αύξησης τιμών

Όπως σημειώνουν στην επιστολή τους οι τρεις οργανώσεις, τα μεταλλαγμένα φυτά όταν απελευθερώνονται στη φύση μπορούν να προκαλέσουν επιμολύνσεις μέσω της μεταφοράς γύρης και «θα επιβαρύνουν τους αγρότες μας που καλλιεργούν συμβατικά και βιολογικά προϊόντα αφού στη φύση δεν υπάρχουν σύνορα».

Επιπλέον, οι πατέντες θα προκαλέσουν αύξηση των τιμών των τροφίμων και νομικούς και οικονομικούς κινδύνους για τον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς τυχόν κόστη για την αποφυγή επιμόλυνσης και πιστοποιητικά ιχνηλασιμότητας θα μετακυληθούν στον τελικό καταναλωτή.

Βαθιά πολιτική απόφαση

Οι τρεις οργανώσεις στην επιστολή τους προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, επισημαίνουν ότι η επιλογή για «ναι» ή «όχι» στα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα είναι «μια βαθιά πολιτική επιλογή με σοβαρές συνέπειες για τη διατροφική ασφάλεια, το δικαίωμα των καταναλωτών στην επιλογή, το μέλλον του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα και την αυτονομία των αγροτών».

Όπως σημειώνουν, σε μια περίοδο αλλεπάλληλων παγκόσμιων κρίσεων, η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να προωθεί τη βιώσιμη τοπική γεωργία και όχι να θέτει σε κίνδυνο το μέλλον των αγροτών, εκθέτοντάς τους και σε έναν επιπλέον κίνδυνο: «την ποινική δίωξη λόγω τυχαίας επιμόλυνσης των καλλιεργειών τους μέσω επικονίασης από γειτονικές μεταλλαγμένες καλλιέργειες, όπως ήδη συμβαίνει σε χώρες όπου καλλιεργούνται μεταλλαγμένα φυτά».

Διαβάστε επίσης:

Λιοσίων: Πώς οι Αρχές έφτασαν στον ανήλικο οδηγό που παρέσυρε τη 16χρονη (video)

Γιώργος Μυλωνάκης: Πέμπτη ημέρα διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Θεσσαλονίκη: Αγελάδα ξέφυγε και έκανε βόλτες στην εθνική οδό στο ύψος της Σίνδου (video)