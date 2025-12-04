search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 13:13

Η Λάουρα Κοβέσι αποχωρεί από την ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Στη θέση της ο Γερμανός Αντρές Ρίτερ

04.12.2025 13:13
kovesi_pireas_new

Ο Αντρές Ρίτερ θα είναι ο αντικαταστάτης της Λάουρα Κοβέσι στη θέση της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας, της οποίας η θητεία λήγει μέσα στο 2026.

Οι ευρωβουλευτές στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) ψήφισαν με μυστική ψηφοφορία και επέλεξαν τον γερμανό νυν αναπληρωτή εισαγγελέας της ΕΕ γι επικεφαλής.

Σύμφωνα με το Euractiv, ο Ρίτερ αναλαμβάνει δύσκολη αποστολή καθώς θα πρέπει να χειριστεί μεταξύ άλλων, φακέλους όπως η προμήθεια εμβολίων κατά του COVID, την οποία ενέκρινε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έρευνα για τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ και το Κολλέγιο της Ευρώπης, καθώς και πολλές υποθέσεις που αφορούν κατάχρηση χρημάτων της ΕΕ από ευρωβουλευτές ή πολιτικά κόμματα όπως η γαλλική ακροδεξιά.

Η Κοβέσι ανέλαβε καθήκοντα το 2019, ενώ πρόσφατα, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα παρεμπόριο στα λιμάνια.

Η Μελόνι έγινε… Λαφαζάνης: Θέλει τον έλεγχο του χρυσού που κατέχει η ιταλική κεντρική τράπεζα – Έξαλλη η Λαγκάρντ

Αεροσκάφος F-16 συνετρίβη σε έρημο στην Καλιφόρνια – Πρόλαβε να εκτιναχθεί ο πιλότος

Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του – Λάνθιμος, Στινγκ, Μπαρδέμ και Κάμπερμπατς ανάμεσά τους

