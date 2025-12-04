Η Μελόνι έγινε… Λαφαζάνης: Θέλει τον έλεγχο του χρυσού που κατέχει η ιταλική κεντρική τράπεζα – Έξαλλη η Λαγκάρντ

Προς μετωπική σύγκρουση με απρόβλεπτες συνέπειες βαίνουν Ιταλία και ΕΚΤ με επίκεντρο τα αποθέματα χρυσού της ευρωπαϊκής χώρας.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προέτρεψε την Ιταλία να επανεξετάσει μια τροπολογία που υποστηρίζει ότι τα αποθέματα χρυσού της εθνικής κεντρικής τράπεζας ανήκουν στον ιταλικό λαό.

Η Τράπεζα της Ιταλίας, ένας δημόσιος οργανισμός ανεξάρτητος από την κυβέρνηση, διαθέτει το τρίτο μεγαλύτερο εθνικό απόθεμα χρυσού στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Οι 2.452 μετρικοί τόνοι χρυσού της έχουν αξία 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περίπου το 13% του εθνικού προϊόντος της Ιταλίας.

«Καλούνται οι ιταλικές αρχές να επανεξετάσουν το σχέδιο διάταξης, επίσης με σκοπό τη διατήρηση της ανεξάρτητης λειτουργίας της Τράπεζας της Ιταλίας», δήλωσε η ΕΚΤ, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφής ο συγκεκριμένος σκοπός του σχεδίου διάταξης.

Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε η ιδιοκτησία του χρυσού να περάσει στον λαό, μέσω τροπολογίας που συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Η ΕΚΤ δήλωσε ότι εξέδωσε τη γνώμη της μετά από δύο αιτήματα για σχόλια από το Υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας, στις 28 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου.

Πολιτικοί όλων των κομμάτων προσπαθούν εδώ και χρόνια να διευκρινίσουν την ιδιοκτησία του χρυσού, με ορισμένους να εξετάζουν το ενδεχόμενο πώλησής του για τη μείωση του δημόσιου χρέους ή τη χρηματοδότηση φορολογικών περικοπών και δημοσίων δαπανών. Όλες αυτές οι προτάσεις έχουν συναντήσει αντίσταση από τις αρχές της ΕΕ.

«Κατά την εκτέλεση του καθήκοντος της διατήρησης και διαχείρισης των αποθεμάτων χρυσού, ούτε η ΕΚΤ, ούτε οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ιταλίας, ούτε οποιοδήποτε μέλος των οργάνων λήψης αποφάσεων τους, θα ζητούν ή θα λαμβάνουν οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση κράτους μέλους», τόνισε η ΕΚΤ.

Προειδοποίησε ότι η μεταφορά χρυσού ή συναλλαγματικών αποθεμάτων εκτός του ισολογισμού της Τράπεζας της Ιταλίας θα παρακάμπτει την απαγόρευση χρηματοδότησης του δημόσιου τομέα από τις κεντρικές τράπεζες.

Η Τράπεζα της Ιταλίας αναφέρει στον ιστότοπό της ότι ο χρυσός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για δάνεια ή, ως έσχατη λύση, να πωληθεί για την αγορά του εθνικού νομίσματος με σκοπό τη στήριξη της αξίας του. Η ΕΚΤ δήλωσε επίσης ότι οι ιταλικές αρχές θα πρέπει να συμβουλευτούν την Τράπεζα της Ιταλίας εάν επιθυμούν να προχωρήσουν με τα σχέδιά τους για τη διευκρίνιση της νομικής ιδιοκτησίας των αποθεμάτων χρυσού.

Υπό το βάρος των πιέσεων Βρυξελλών και Φρανκφούρτης, οι κυβερνητικοί βουλευτές εξετάζουν τρόπο να μετριάσουν κάπως τις διατυπώσεις της τροπολογίας, η οποία στην αρχική της μορφή έλεγε ότι «τα αποθέματα χρυσού, τα οποία διαχειρίζεται και κατέχει η Τράπεζα της Ιταλίας, ανήκουν στο κράτος, εκ μέρους του ιταλικού λαού».

Η κόντρα αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τις πολιτικές που ακολουθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Σύμφωνα με το Reuters, ορισμένοι αξιωματούχοι της EKT έχουν ακόμη και εξετάσει το ενδεχόμενο να συγκεντρώσουν τα αποθέματα σε δολάρια και χρυσό εκτός των ΗΠΑ, σε περίπτωση που η Fed, ενδεχομένως υπό την επιρροή του Τραμπ, κλείσει τη γραμμή έκτακτης ρευστότητας προς την ΕΚΤ — ένα μέτρο στήριξης στο οποίο βασίζονται οι τράπεζες από την οικονομική κρίση.

