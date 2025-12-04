Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο επιβεβαίωσε ότι είχε «εγκάρδια συνομιλία» με τον Τραμπ – «Δεν θέλω ποτέ πόλεμο»

Στην επιβεβαίωση ότι είχε πριν από περίπου δέκα μέρες είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε χθες (3/12) ο Νικολάς Μαδούρο.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έκανε λόγο για συζήτηση που έγινε με «σεβασμό» και ήταν «εγκάρδια».

«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Μπορώ να πω ότι η συνομιλία έγινε σε τόνο που χαρακτηριζόταν από σεβασμό και μπορώ επίσης να πω ότι ήταν εγκάρδια», είπε ο Μαδούρο στην δημόσια τηλεόραση. Έκανε ακόμη λόγο για διεργασίες σε εξέλιξη προκειμένου να διεξαχθεί διάλογος με «σεβασμό» ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δυο κρατών.

«Θα πάω πιο μακριά (…) Αν αυτή η κλήση σημαίνει πως κάνουμε βήματα προς διάλογο με σεβασμό, κράτους με κράτος, ευπρόσδεκτος ο διάλογος, ευπρόσδεκτη η διπλωματία, διότι πάντα επιδιώκουμε την ειρήνη», πρόσθεσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε την Κυριακή (30/11) πως υπήρξε επικοινωνία, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του Τύπου.

Ερωτηθείς χθες, Τετάρτη (3/12), από δημοσιογράφο στο Οβάλ Γραφείο για την αποτελεσματικότητα της «εκστρατείας πίεσης» στον πρόεδρο Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε πως «δεν πρόκειται για εκστρατεία πίεσης, είμαστε πέρα από αυτό, νομίζω;».

«Είχα σύντομη συζήτηση μαζί του, του είπα μερικά πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε.

Όταν ερωτήθηκε αν ξαναμίλησε με τον Μαδούρο μετά την αρχική συνδιάλεξη, διέψευσε τη φήμη που κυκλοφορεί στην Ουάσιγκτον: «όχι, δεν το έκανα».

Η επιβεβαίωση της συνδιάλεξης των δυο προέδρων καταγράφεται καθώς οι ΗΠΑ έχουν ανεβάσει κατακόρυφα την πίεση στη Βενεζουέλα, αναπτύσσοντας ισχυρά στρατιωτικά μέσα στην Καραϊβική, εξαπολύοντας αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλεούμενων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά, με ειδοποιήσεις για τις αεροπορικές μεταφορές και με επανειλημμένες αναφορές σε πλήγματα στο έδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

«Μου αρέσει η σύνεση»

Ο Μαδούρο είπε χθες πως «πριν από περίπου 10 ημέρες από τον Λευκό Οίκο τηλεφώνησαν στο ανάκτορο Μιραφλόρες (σ.σ. η προεδρία της Βενεζουέλας) και είχα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

«Έμαθα, τα έξι χρόνια που ήμουν υπουργός Εξωτερικών» του μέντορά του Ούγο Τσάβες (2006-2012), πως χρειάζεται «διπλωματική σύνεση», είπε ο Μαδούρο. «Μου αρέσει η σύνεση. Δεν μου αρέσει η διπλωματία των μικροφώνων. Όταν πρόκειται για σημαντικά ζητήματα, (σ.σ. οι διαπραγματεύσεις) πρέπει να γίνονται σιωπηρά, ώσπου να ολοκληρωθούν», ανέφερε ακόμη.

Κατόπιν, ο άλλοτε συνδικαλιστής, εκφραζόμενος στα αγγλικά, επανέλαβε πως θέλει διπλωματία και «ποτέ πόλεμο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και προσωπικά τον ομόλογό του Μαδούρο πως ενέχονται στη διακίνηση ναρκωτικών που κατακλύζουν τις ΗΠΑ. Το Καράκας το διαψεύδει· αντιτείνει πως πραγματικός στόχος της Ουάσιγκτον είναι η αλλαγή καθεστώτος ώστε να βάλει στο χέρι τα πελώρια πετρελαϊκά κοιτάσματα του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Ένδειξη αναθέρμανσης, ή απλής εφαρμογής προϋπαρχουσών συμφωνιών; Χθες, αεροσκάφος με 266 μετανάστες που απέλασαν οι αρχές των ΗΠΑ έφθασε στο αεροδρόμιο του Καράκας, μολονότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έλεγε το σαββατοκύριακο πως ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας πρέπει να θεωρείται «εντελώς κλειστός».

Οι αμερικανικές αρχές είχαν ανακοινώσει πως αναστέλλονται οι πτήσεις αυτής της φύσης, είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ, παρών κατά την προσγείωσή του.

Αλλά «πριν από λίγες ημέρες» ζήτησαν να διεξαχθεί νέα πτήση και ο πρόεδρος Μαδούρο έδωσε «χωρίς καθυστέρηση» την έγκρισή του, πρόσθεσε.

Επρόκειτο για την 76η πτήση από τις ΗΠΑ και την 95η αν προστεθούν οι επαναπατρισμοί αεροπορικώς από το Μεξικό. Από την αρχή του 2025 έχουν επαναπατριστεί 18.354 πολίτες της Βενεζουέλας, 14.407 από τις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Πέντε νεκροί σε ισραηλινό βομβαρδισμό κατά «τρομοκράτη της Χαμάς» – Ανάμεσά τους δύο παιδιά

Οι εικονικές influencers που βγάζουν αληθινά εκατομμύρια

Συνάντηση Ουάσινγκτον–Κιέβου στο Μαϊάμι μετά το αδιέξοδο των συνομιλιών Πούτιν–Γουίτκοφ: Νέα φάση στις διεθνείς πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία