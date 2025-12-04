search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

04.12.2025 06:36

Συνάντηση Ουάσινγκτον–Κιέβου στο Μαϊάμι μετά το αδιέξοδο των συνομιλιών Πούτιν–Γουίτκοφ: Νέα φάση στις διεθνείς πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

04.12.2025 06:36
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντήσει στο Μαϊάμι την Πέμπτη τον επικεφαλής του ουκρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ, όπως επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος. Η συνάντηση έρχεται μόλις 48 ώρες μετά τον μαραθώνιο πεντάωρο διάλογο του Γουίτκοφ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, από τον οποίο, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, δεν προέκυψε καμία ουσιαστική πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες «λογικά καλές», διατηρώντας πάντως επιφυλάξεις για την έκβασή τους, σημειώνοντας ότι «για να υπάρξει συμφωνία χρειάζονται δύο». Στη ρωσική πρωτεύουσα τον Γουίτκοφ συνόδευε και ο Τζάρεντ Κούσνερ, κίνηση που η Μόσχα ερμήνευσε ως ένδειξη ότι ο Τραμπ επιθυμεί άμεση πρόοδο.

Από την πλευρά της Ουκρανίας, ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σύμπια δήλωσε πως η Ρωσία πρέπει να «τερματίσει την αιματοχυσία», κατηγορώντας τον Πούτιν ότι «σπαταλά τον χρόνο της διεθνούς κοινότητας». Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, σημείωσε πως «ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πραγματικό παράθυρο ευκαιρίας για τον τερματισμό του πολέμου», ξεκαθαρίζοντας όμως ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση «πρέπει να συνοδεύεται από συνεχή πίεση προς τη Ρωσία».

Το διπλωματικό παρασκήνιο και το «πάγωμα» των προσδοκιών

Οι συνομιλίες στη Μόσχα πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, με τις ΗΠΑ να συναντούν ευρωπαίους και ουκρανούς αξιωματούχους εν μέσω ανησυχιών ότι το προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης περιείχε υπερβολικές παραχωρήσεις προς τη Μόσχα. Ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, μίλησε αμέσως μετά για ένα «27-σέλιδο πλαίσιο» και επιπλέον έγγραφα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ρωσία θεωρεί μέρος των αμερικανικών προτάσεων συζητήσιμο, ενώ άλλα απορρίπτονται «ανοιχτά» από τον Ρώσο πρόεδρο.

Η αναφορά αυτή φάνηκε να στοχεύει άμεσα το Κίεβο, καθώς ο Ζελένσκι είχε μιλήσει προηγουμένως για ένα σχέδιο 20 σημείων, γεγονός που δημιουργεί την εντύπωση ότι η Ουκρανία δεν έχει πλήρη εικόνα όλων των εγγράφων που τέθηκαν στο τραπέζι μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Παρά την ένταση των διεργασιών, η διαδικασία παραμένει ουσιαστικά βυθισμένη στη σιωπή. Ο Ζελένσκι επέστρεψε στο Κίεβο μετά από ενημέρωση Ευρωπαίων ηγετών, ενώ ο στόχος του Τραμπ για μια συμφωνία έως την Ημέρα των Ευχαριστιών φαντάζει πλέον ανέφικτος.

Ο Πούτιν βλέπει ευκαιρία, όχι συμφωνία: Το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν δείχνει καμία πραγματική βούληση για ειρήνη αυτή τη στιγμή. Ο πόλεμος που ξεκίνησε με την προσδοκία μιας ταχείας νίκης έχει εξελιχθεί σε σύγκρουση φθοράς, όμως η Μόσχα φαίνεται πλέον να καταγράφει αργές αλλά σταθερές επιτυχίες στο πεδίο.

Η δεύτερη θητεία Τραμπ έχει επίσης αναζωπυρώσει τις προσδοκίες του Κρεμλίνου. Η συχνή αμφιθυμία του Αμερικανού προέδρου, που από τη μία επιβάλλει από τις σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία και από την άλλη δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να «σπαταλά χρήματα στην Ουκρανία», ερμηνεύεται από τον Πούτιν ως ένδειξη αδυναμίας και αποστασιοποίησης της Ουάσινγκτον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Μόσχα αντιλαμβάνεται την αμερικανική επιθυμία για ειρήνη ως μοναδική ευκαιρία να επιβάλει ευνοϊκούς όρους. Ο Ουσάκοφ άφησε υπονοούμενα ότι το Κίεβο εξετάζει ακόμη και το θέμα εδαφικών παραχωρήσεων, μια «κόκκινη γραμμή» για την ουκρανική κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να δίνονται λεπτομέρειες.

Αποδυναμωμένη η Ουκρανία ενόψει των νέων διαπραγματεύσεων

Η Ουκρανία εισέρχεται στη νέα φάση διαπραγματεύσεων σε δύσκολη θέση. Ο στρατός αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υλικό, ενώ η εσωτερική πολιτική αστάθεια επιβαρύνει το κλίμα. Οι συνεχείς διακοπές ρεύματος, οι απώλειες στο μέτωπο και η αβεβαιότητα γύρω από τη διεθνή βοήθεια έχουν επιφέρει σημαντικό πλήγμα στο ηθικό των Ουκρανών.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν δεν αντιμετωπίζει εσωτερική πολιτική πίεση ούτε εκλογικές διαδικασίες. Η ρωσική οικονομία έχει μετατραπεί σε πολεμική μηχανή, και παρά τις πιέσεις, η Μόσχα φαίνεται έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμο για όσο χρειαστεί.

Το μέλλον του αμερικανο-ρωσο-ουκρανικού διαλόγου

Παρά τις συναντήσεις και τα σχέδια εργασίας, το χάσμα μεταξύ των πλευρών παραμένει βαθύ. Η Ρωσία εμφανίζεται ικανοποιημένη από τη σταθερή πρόοδο στο μέτωπο και δεν δείχνει διατεθειμένη να συμβιβαστεί. Η Ουκρανία, αν και υπό πίεση, επιμένει ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να διασφαλίσει βιώσιμη ειρήνη χωρίς ουσιαστική επιρροή στη Μόσχα.

Όσο για τις ΗΠΑ, επιδιώκουν μια άμεση αποκλιμάκωση, αλλά το διπλωματικό πλαίσιο μοιάζει περισσότερο με παρτίδα υψηλού ρίσκου, όπου κάθε κίνηση μετρά. Με την Ουάσινγκτον να πιέζει, το Κίεβο να αντιστέκεται και τη Μόσχα να κερδίζει χρόνο, μια πραγματική ειρηνευτική συμφωνία μοιάζει ακόμα μακρινή.

