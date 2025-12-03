Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου του Βίλνιους μετά το κλείσιμό του για … ύποπτα μπαλόνια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αποκαταστάθηκε απόψε η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Βίλνιους, το οποίο έκλεισε το απόγευμα όταν ραντάρ εντόπισαν «ύποπτα αερόστατα» στην περιοχή, σε άλλο ένα περιστατικό που μοιάζει με εκείνα που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες.
Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, έκλεισε στις 19:36 και άνοιξε ξανά στις 21:06, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του αερολιμένα.
Από τις αρχές Οκτωβρίου, το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας έχει κλείσει προσωρινά τουλάχιστον 10 φορές εξαιτίας ανάλογων περιστατικών.
Σύμφωνα με Λιθουανούς αξιωματούχους 60 μπαλόνια, προερχόμενα από τη Λευκορωσία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας.
Το Μινσκ αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με τα μπαλόνια και κατηγορεί τη Λιθουανία για παραβίαση εναέριου χώρου με drones.
