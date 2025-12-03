Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου του Βίλνιους μετά το κλείσιμό του για … ύποπτα μπαλόνια

Αποκαταστάθηκε απόψε η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Βίλνιους, το οποίο έκλεισε το απόγευμα όταν ραντάρ εντόπισαν «ύποπτα αερόστατα» στην περιοχή, σε άλλο ένα περιστατικό που μοιάζει με εκείνα που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες.

Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, έκλεισε στις 19:36 και άνοιξε ξανά στις 21:06, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του αερολιμένα.

Από τις αρχές Οκτωβρίου, το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας έχει κλείσει προσωρινά τουλάχιστον 10 φορές εξαιτίας ανάλογων περιστατικών.

Σύμφωνα με Λιθουανούς αξιωματούχους 60 μπαλόνια, προερχόμενα από τη Λευκορωσία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας.

Balloon Warfare: Belarus Smuggling Tactics Snarl Lithuania’s Main Airport



Lithuania has repeatedly shut down Vilnius airport after waves of weather balloons launched from Belarus entered its airspace, with one recent incident suspending operations for 11 hours and affecting… pic.twitter.com/QdjbWE0A4l — Network Axis Group (@NetAxisGroup) December 3, 2025

Το Μινσκ αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με τα μπαλόνια και κατηγορεί τη Λιθουανία για παραβίαση εναέριου χώρου με drones.

Διαβάστε επίσης

Κρεμλίνο: Αποκλειστικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες της Ρωσίας για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος

Ελεύθερη αλλά αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες η Φεντερίκα Μογκερίνι

Σπάνια στιγμή χαράς στα ερείπια της Γάζας: Μαζικός γάμος 50 ζευγαριών, ο πρώτος μετά από δύο χρόνια (photos)