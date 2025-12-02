search
02.12.2025 15:15

Reuters: Τι ζήτησε ο Μαδούρο από τον Τραμπ για να παραιτηθεί – Πήρε αρνητική απάντηση

02.12.2025 15:15
trump madouro 99- new

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στον Νίκολας Μαδούρο και το περίφημο «τελεσίγραφο», έκανε το Reuters.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου, στο τηλεφώνημα διάρκειας 15 περίπου λεπτών, ο Μαδούρο είχε μια σειρά από αιτήματα προς τον Αμερικανό πρόεδρο προκειμένου να παραιτηθεί από την ηγεσία της Βενεζουέλας, ωστόσο αρνήθηκε να τα κάνει αποδεκτά.

Ο Τραμπ του έδωσε διορία να παραιτηθεί, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκειται μία χερσαία επίθεση στο έδαφός της. 

Ο Μαδούρο φέρεται να του είπε πως θα το πράξει, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός και τα μέλη της οικογένειάς του θα είχαν πλήρη νομική αμνηστία, συμπεριλαμβανομένης της άρσης όλων των κυρώσεων των ΗΠΑ και του τερματισμού μιας εμβληματικής υπόθεσης που αντιμετωπίζει ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Παράλληλα, του ζήτησε την άρση των κυρώσεων για πάνω από 100 αξιωματούχους της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, πολλοί από τους οποίους κατηγορούνται από τις ΗΠΑ για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διακίνηση ναρκωτικών ή διαφθορά,  καθώς και το να αναλάβει προσωρινά τη διακυβέρνηση της χώρας η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ, έως ότου γίνουν εκλογές.

Ο Τραμπ απέρριψε τα περισσότερα ή και όλα τα αιτήματά του, ενώ είπε στον Μαδούρο ότι είχε μια εβδομάδα για να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα για τον προορισμό της επιλογής του, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του.

Ο Μαδούρο αρνήθηκε για να ακολουθήσει το «κλείσιμο»του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ζήτησε μια ακόμη τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ, σύμφωνα με τις πηγές, αλλά δεν είναι σαφές εάν ο Μαδούρο μπορεί ακόμα να υποβάλει μια νέα πρόταση που να περιλαμβάνει ασφαλή διέλευση. 

