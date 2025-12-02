Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» – Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

Ο Χακάν Φιντάν φαντάζεται μια ευρωπαϊκή άμυνα που θα στηρίζεται στην Τουρκία… Αυτό δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Die Welt λίγο πριν την συνάντηση των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ.

«Τουρκία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να ηγηθούν ως Ευρώπη, πρέπει να αποφασίσουμε να δημιουργήσουμε δικό μας κέντρο βάρους» δήλωσε συγκεκριμένα.

«Κατά τη γνώμη μου, οι χώρες αυτές θα πρέπει πρώτα να συνεργαστούν και να ηγηθούν της συζήτησης. Ως Ευρώπη, πρέπει να αποφασίσουμε αν θα δημιουργήσουμε το δικό μας κέντρο βάρους στη νέα παγκόσμια τάξη ή αν θα επιτρέψουμε σε άλλες μεγάλες δυνάμεις να μας καθοδηγήσουν, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας, της οικονομίας και των αγορών. Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει δικαίως να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό με την Κίνα» πρόσθεσε.

Να σημειωθεί πως ο Φιντάν βρίσκεται στη σύνοδο των ΥΠΕΞ, με την τουρκική πλευρά να μην αποκλείει σήμερα και ένα σύντομο τετ α τετ με τον Γεραπετρίτη.

