Το τελεσίγραφο του Τραμπ στον Μαδούρο: «Παραιτείσαι και φεύγεις από τη Βενεζουέλα» – Τι απάντησε

Τελεσίγραφο στον Νικολά Μαδούρο έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει τη χώρα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νικολά Μαδούρο την Κυριακή (30/11).

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Miami Herald o Τραμπ είπε στον Μαδούρο ότι θα πρέπει να παραιτηθεί αμέσως και του εγγυήθηκε ασφαλές πέρασμα για τον ίδιο, τη σύζυγο του Σίλια Φλόρες και τον γιο του Νικολάς Μαδούρο Γκέρας.

Από την πλευρά του, ο Μαδούρα αρνήθηκε να παραιτηθεί αμέσως και ζήτησε διεθνή αμνηστία για τον εαυτό του και τους συμμάχους του.

Ο Μαδούρο επέμεινε, ακόμα να διατηρήσει τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων και δεσμεύτηκε σε αντάλλαγμα να επιτρέψει τη διεξαγωγή «ελεύθερων» εκλογών.

Η πηγή σχολίασε ότι ο Μαδούρο επιδίωκε ένα μοντέλο, που θα του επέτρεπε να διατηρήσει παρασκηνιακά την εξουσία στη Βενεζουέλα, ώστε σταδιακά να δρομολογήσει την επιστροφή του.

Έκτακτη σύσκεψη Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο για τα επόμενα βήματα

Απόψε ο Τραμπ θα συναντήσει τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τον Προέδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατηγού Νταν Κέιν, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο , την αρχηγό του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και τον αναπληρωτή αρχηγός του προσωπικού Στίβεν Μίλερ στο Οβάλ Γραφείο για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα όσον αφορά τη Βενεζουέλα.

Το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος εξέδωσε μια ευρεία οδηγία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποιώντας τις αεροπορικές εταιρείες, τους πιλότους και τα εγκληματικά δίκτυα να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας. Ωστόσο, την Κυριακή, δήλωσε στους δημοσιογράφους να μην προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν την ανακοίνωση.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, αλλά δεν αναφέρθηκε σε τι συζητήθηκε. Η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα χαρακτήρισε επίσημα τον Μαδούρο και τους συμμάχους της κυβέρνησής του ως μέλη μιας ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης, μια κίνηση που οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι θα δώσει στις ΗΠΑ διευρυμένες στρατιωτικές επιλογές για πλήγματα εντός της Βενεζουέλας.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο έρχεται καθώς οι νομοθέτες συνεχίζουν να αμφισβητούν τη νομιμότητα των αμερικανικών επιθέσεων σε σκάφη που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, τα οποία έχουν σκοτώσει περισσότερους από 80 ανθρώπους. Η νομιμότητα των επιθέσεων έχει αμφισβητηθεί, καθώς οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται επίσημα σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα.

Το CNN ανέφερε την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια δεύτερη επίθεση σε ένα ύποπτο σκάφος μετά από μια αρχική επίθεση που δεν σκότωσε όλους τους επιβαίνοντες. Νομοθέτες και από τις δύο πλευρές εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την επίθεση, με ορισμένους να υπονοούν ότι θα μπορούσε να είναι «έγκλημα πολέμου».

«Ο νόμος είναι σαφής», δήλωσε στο CNN το πρωί της Δευτέρας ο ανεξάρτητος γερουσιαστής του Μέιν, Άνγκους Κινγκ. «Εάν τα γεγονότα είναι, όπως έχουν ισχυριστεί, ότι υπήρξε μια δεύτερη επίθεση ειδικά για να σκοτωθούν οι επιζώντες στο νερό – αυτό είναι ένα έγκλημα ψυχρού πολέμου. Είναι επίσης δολοφονία».

Ο Κινγκ, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, δήλωσε ότι το Κογκρέσο θα επιδιώξει να πάρει συνεντεύξεις από «άτομα από την κορυφή και την κάτω ιεραρχία».

«Το ερώτημα είναι, ποια εντολή έδωσε ο υπουργός Άμυνας και πώς εκτελέστηκε; Και θα μιλήσουμε με ανθρώπους, όπως λέω, από την κορυφή της ιεραρχίας και μέχρι τους ανθρώπους που πραγματικά πυροδότησαν αυτή την επίθεση», είπε.

Διαβάστε επίσης

Οι κόκκινες γραμμές του Ζελένσκι για το σχέδιο Τραμπ – Μόνο η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα εδάφη της, δήλωσε ο Μακρόν

Αυξάνεται η πίεση στη Βενεζουέλα: Έκτακτη σύσκεψη Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο για τα επόμενα βήματα

«Rage bait» η Λέξη της Χρονιάς 2025 του Λεξικού της Οξφόρδης – Πώς η οργή «πουλάει»