Αυξάνεται η πίεση στη Βενεζουέλα: Έκτακτη σύσκεψη Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο για τα επόμενα βήματα

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει συνάντηση στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα το βράδυ σχετικά με τα επόμενα βήματα για τη Βενεζουέλα, δήλωσαν στο CNN πηγές που γνωρίζουν το θέμα, καθώς η κυβέρνηση εντείνει την εκστρατεία πίεσης στη χώρα.

Αναμένεται να παραστούν βασικά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του Τραμπ και της ομάδας εθνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, του Προέδρου του Γενικού Επιτελείου Στρατηγού Νταν Κέιν και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και η αρχηγός του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού Στίβεν Μίλερ.

Η συνάντηση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 μ.μ. ET στο Οβάλ Γραφείο, έρχεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει την πίεση στη Βενεζουέλα με επιθέσεις σε πλοία μεταφοράς ναρκωτικών και συσσώρευση στρατιωτικών μέσων στην Καραϊβική. Ο αμερικανικός στρατός έχει συγκεντρώσει περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία και 15.000 στρατιώτες στην περιοχή στο πλαίσιο της επιχείρησης που το Πεντάγωνο έχει ονομάσει «Επιχείρηση Νότιο Δόρυ».

Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν το εμπόριο ναρκωτικών της Βενεζουέλας από ξηράς, εκτός από τη θάλασσα, «πολύ σύντομα».

Το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος εξέδωσε μια ευρεία οδηγία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποιώντας τις αεροπορικές εταιρείες, τους πιλότους και τα εγκληματικά δίκτυα να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας. Ωστόσο, την Κυριακή, δήλωσε στους δημοσιογράφους να μην προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν την ανακοίνωση.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, αλλά δεν αναφέρθηκε σε τι συζητήθηκε. Η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα χαρακτήρισε επίσημα τον Μαδούρο και τους συμμάχους της κυβέρνησής του ως μέλη μιας ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης, μια κίνηση που οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι θα δώσει στις ΗΠΑ διευρυμένες στρατιωτικές επιλογές για πλήγματα εντός της Βενεζουέλας.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο έρχεται καθώς οι νομοθέτες συνεχίζουν να αμφισβητούν τη νομιμότητα των αμερικανικών επιθέσεων σε σκάφη που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, τα οποία έχουν σκοτώσει περισσότερους από 80 ανθρώπους. Η νομιμότητα των επιθέσεων έχει αμφισβητηθεί, καθώς οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται επίσημα σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα.

Το CNN ανέφερε την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια δεύτερη επίθεση σε ένα ύποπτο σκάφος μετά από μια αρχική επίθεση που δεν σκότωσε όλους τους επιβαίνοντες.

Νομοθέτες και από τις δύο πλευρές εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την επίθεση, με ορισμένους να υπονοούν ότι θα μπορούσε να είναι «έγκλημα πολέμου».

«Ο νόμος είναι σαφής», δήλωσε στο CNN το πρωί της Δευτέρας ο ανεξάρτητος γερουσιαστής του Μέιν, Άνγκους Κινγκ. «Εάν τα γεγονότα είναι, όπως έχουν ισχυριστεί, ότι υπήρξε μια δεύτερη επίθεση ειδικά για να σκοτωθούν οι επιζώντες στο νερό – αυτό είναι ένα έγκλημα ψυχρού πολέμου. Είναι επίσης δολοφονία».

Ο Κινγκ, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, δήλωσε ότι το Κογκρέσο θα επιδιώξει να πάρει συνεντεύξεις από «άτομα από την κορυφή και την κάτω ιεραρχία».

«Το ερώτημα είναι, ποια εντολή έδωσε ο υπουργός Άμυνας και πώς εκτελέστηκε; Και θα μιλήσουμε με ανθρώπους, όπως λέω, από την κορυφή της ιεραρχίας και μέχρι τους ανθρώπους που πραγματικά πυροδότησαν αυτή την επίθεση», είπε.

