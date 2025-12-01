Airbus: Επιβεβαίωσε τα περί «προβληματικών» πάνελ σε αεροσκάφη A320 μετά τη «βουτιά» της μετοχής της – Δεύτερο «χτύπημα» για τον ευρωπαϊκό κολοσσό μέσα σε λίγες ημέρες

Για πρόβλημα που έχει «εντοπιστεί» και «οριοθετηθεί» έκανε λόγο η Airbus σε ανακοίνωσή της, μετά από δημοσίευμα του Reuters για τον ευρωπαϊκό κολοσσό της αεροναυπηγικής, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία ανακάλυψε ένα πρόβλημα ποιότητας κατασκευής που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου αρκετών δεκάδων αεροσκαφών της οικογένειας A320.

Σε συνέχεια των παραπάνω, η Airbus προχώρησε σήμερα, Δευτέρα 1/12, σε επιβεβαίωση του σχετικού ρεπορτάζ, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της ότι αντιμετώπισε «προβλήματα ποιότητας» με μεταλλικά πάνελ που κατασκεύασε ένας από τους υπεργολάβους της για το αεροσκάφος Airbus A320, με την κατασκευάστρια εταιρεία να τονίζει ότι το περιστατικό έχει «εντοπιστεί» και «οριοθετηθεί».

Η Airbus «επιθεωρεί επί του παρόντος όλα τα πιθανώς επηρεαζόμενα αεροσκάφη, αναγνωρίζοντας, παράλληλα, ότι μόνο ορισμένα θα απαιτήσουν περαιτέρω ενέργειες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τα σχετικά δημοσιεύματα που οδήγησαν την τιμή της μετοχής της εταιρείας σε πτώση.

Νέο πρόβλημα, λίγες ημέρες μετά την ανάκληση 6.000 Airbus A320

Νωρίτερα η εταιρεία ανακοίνωσε πως λιγότερα από 100 Airbus A320 παραμένουν καθηλωμένα εξαιτίας ευάλωτου στην ηλιακή ακτινοβολία λογισμικού, από τα 6.000 αεροσκάφη τα οποία αφορούσε η σχετική εντολή.

Η αναγκαία επέμβαση έγινε στη «συντριπτική πλειονότητα» αυτών των αεροσκαφών από τη γνωστοποίηση του προβλήματος την Παρασκευή, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η Airbus εξηγώντας ότι συνεργάζεται με τις αεροπορικές εταιρείες για την τροποποίηση των λογισμικών των υπολοίπων 100 αεροσκαφών ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορούν να επανέλθουν στις πτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής, 28/11, ο ευρωπαϊκός κολοσσός της αεροναυπηγικής ανακοίνωσε την ανάκληση 6.000 Airbus A320 για την επείγουσα αντικατάσταση λογισμικού πλοήγησης που αποδείχθηκε ευάλωτο υπό ορισμένες και σπάνιες συνθήκες στην ηλιακή ακτινοβολία, έπειτα από περιστατικό που συνέβη στα τέλη Οκτωβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πτώση άνω του 10% στη μετοχή της εταιρείας μετά την αποκάλυψη του νέου τεχνικού προβλήματος στα A320

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι μετοχές της Airbus κατρακυλούν άνω του 10%, με τα στοιχεία της LSEG να δείχνουν ότι ο τίτλος της εταιρείας οδεύει προς τη χειρότερη συνεδρίαση από τις αρχές της πανδημίας.

Airbus: Αντιμέτωπη με αλλεπάλληλα προβλήματα, ενώ «τρέχει» να πετύχει τους στόχους παράδοσης για το 2025

Τη Δευτέρα, 1/12, δημοσίευμα του Reuters ανέφερε ότι η Αirbus ανακάλυψε ένα πρόβλημα ποιότητας κατασκευής που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου αρκετών δεκάδων αεροσκαφών της οικογένειας A320, επικαλούμενο πηγές του κλάδου.

Το ελάττωμα παραγωγής καθυστερεί ορισμένες παραδόσεις, αλλά δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι έχει επηρεάσει αεροσκάφη που βρίσκονται σε υπηρεσία, ανέφεραν οι πηγές, ενώ η προέλευση του προβλήματος δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί αμέσως.

Το εν λόγω πρόβλημα προέκυψε καθώς η Airbus εντείνει τις προσπάθειές της να επιτύχει τους απαιτητικούς στόχους παράδοσης για το έτος και έχει επίσης αποσπαστεί από την προαναφερθείσα ανάκληση αεροσκαφών λόγω σφάλματος λογισμικού.

