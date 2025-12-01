Σαγκάη: Κατέβασαν από τη σκηνή γιαπωνέζα τραγουδίστρια εν μέσω συναυλίας μετά τη διπλωματική ένταση Κίνας-Ιαπωνίας (Video)

Οι αιφνίδιες ακυρώσεις αρκετών ιαπωνικών μουσικών εκδηλώσεων στη Σαγκάη – μία από αυτές στη μέση ενός τραγουδιού – έχουν προκαλέσει σάλο, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν τις κινήσεις «αγενείς» και «ακραίες».

Η Maki Otsuki βρισκόταν στα μισά του τραγουδιού του επιτυχημένου anime One Piece την Παρασκευή όταν τα φώτα και η μουσική έσβησαν, ενώ δύο μέλη του συνεργείου την κατέβασαν από τη σκηνή.

🚨🇨🇳🇯🇵 CHINA JUST YANKED A JAPANESE SINGER OFF STAGE MID-SONG BECAUSE THEY’RE THROWING A DIPLOMATIC TANTRUM OVER TAIWAN



Maki Otsuki, 52, was belting out “Memories” – the iconic first ending theme for the anime One Piece – at Bandai Namco Festival 2025 in Shanghai yesterday when… pic.twitter.com/kqfefHyKXx — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 29, 2025

Το Σάββατο, η ποπ σταρ Ayumi Hamasaki εμφανίστηκε σε ένα άδειο στάδιο 14.000 θέσεων, αφού οι διοργανωτές ακύρωσαν τη συναυλία της στη Σαγκάη, επικαλούμενοι «ανωτέρα βία».

Nov 28: 🇯🇵 superstar Ayumi Hamasaki (浜崎あゆみ or 濱崎步) — the “Empress of Pop” — announced on Instagram (lower right pics) that her Shanghai concert, scheduled for Nov 29, had to be abruptly canceled after receiving a “request” this morning to call off the event — Ayu and her… https://t.co/NEIQRXQ4le pic.twitter.com/VUDAV7OBBl — Byron Wan (@Byron_Wan) November 28, 2025

Αυτή η σειρά ακυρώσεων έρχεται καθώς οι διπλωματικές εντάσεις μεταξύ Πεκίνου και Τόκιο κλιμακώνονται λόγω των δηλώσεων της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Sanae Takaichi για την Ταϊβάν.

Απαντώντας σε ερώτηση στο κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα, η Takaichi, γνωστή ως σφοδρή επικρίτρια της Κίνας και των δραστηριοτήτων της στην περιοχή, άφησε να εννοηθεί ότι το Τόκιο θα μπορούσε να αναλάβει στρατιωτική δράση εάν το Πεκίνο επιτεθεί στην Ταϊβάν.

Το Πεκίνο θεωρεί την αυτοδιοικούμενη Ταϊβάν ως μέρος της επικράτειάς του και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να «επανενωθεί» μαζί της.

Και οι δύο πλευρές έχουν έκτοτε υποβάλει διαμαρτυρίες η μία εναντίον της άλλης και η ρήξη έχει επηρεάσει επίσης την καθημερινή ζωή και στις δύο χώρες.

Εκπρόσωπος της Otsuki απέδωσε την διακοπή της συναυλίας σε «απρόβλεπτες περιστάσεις».

«Εκτός από την ακύρωση της παράστασης, δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα και το τοπικό προσωπικό ήταν πολύ ευγενικό και εξυπηρετικό», έγραψε σε ξεχωριστή δήλωση τη Δευτέρα, στην οποία αρνήθηκε να δώσει συνεντεύξεις επί του θέματος.

Η παράστασή της ήταν μέρος ενός τριήμερου μουσικού φεστιβάλ στη Σαγκάη, ενώ οι επόμενες εκδηλώσεις ακυρώθηκαν επίσης αφού «ελήφθησαν πλήρως υπόψη διάφοροι παράγοντες», σύμφωνα με το Kyodo News της Ιαπωνίας.

Μερικοί από τους θαυμαστές της Otsuki έφτιαξαν ένα meme που συνέκρινε την διακοπή της παράστασής της με την σοκαριστική απομάκρυνση του πρώην ηγέτη της Κίνας Χου Τζιντάο κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης του Κομμουνιστικού Κόμματος τον Οκτώβριο του 2022. Το meme έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο, με ορισμένους να λένε ότι η Otsuki έλαβε «τη μεταχείριση του Χου Τζιντάο».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι κατηγόρησαν τις κινεζικές αρχές ότι στερούν την ελευθερία του λαού τους να απολαμβάνουν τον πολιτισμό, στις προσπάθειές τους να επιβάλουν κυρώσεις στην Ιαπωνία. «Ποιο είναι το νόημα να στρέφεται η αιχμή του δόρατος προς τους δικούς της πολίτες;» έγραφε μια ανάρτηση του X γραμμένη στα Ιαπωνικά.

Ο Τζορτζ Γκλας, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιαπωνία, συμμετείχε στη συζήτηση στο διαδίκτυο. «Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να νιώσουν τη δύναμη της μουσικής», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X, η οποία περιελάμβανε επίσης έναν σύνδεσμο για το Don’t Stop Believin’ των Journey.

«Maki-san, Don’t Stop Believin’—συνέχισε να κρατάς τις πεποιθήσεις σου!», έγραψε.

Ωστόσο, το περιστατικό πυροδότησε επίσης εθνικιστικά αισθήματα στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να ρωτούν γιατί επετράπη η εκδήλωση εξαρχής, δεδομένης της διπλωματικής διαμάχης.

«Πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί η εκδήλωση σε μια εποχή που ολόκληρο το έθνος είναι θυμωμένο με την Ιαπωνία;» έγραψε ένας χρήστης του Weibo.

Η Hamasaki, η οποία βρισκόταν στη Σαγκάη στο πλαίσιο της περιοδείας της στην Ασία, είπε ότι της ζητήθηκε ξαφνικά την Παρασκευή να ακυρώσει τη συναυλία της.

Το είδωλο της ποπ εμφανίστηκε μπροστά σε 14.000 κενές θέσεις ως μέρος της εκτίμησής της για «τους ανθρώπους της εταιρείας, το κινεζικό προσωπικό και τη μεγάλη ιαπωνική οικογένεια που πάλεψε σε αυτή την περιοδεία», έγραψε στο Instagram.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ακράδαντα ότι η ψυχαγωγία θα πρέπει να αποτελεί μια γέφυρα που συνδέει τους ανθρώπους και θέλω να είμαι στο πλευρό της δημιουργίας αυτής της γέφυρας», έγραψε.

Πριν από δύο εβδομάδες, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας ανακοίνωσαν ότι οι κυκλοφορίες τουλάχιστον δύο δημοφιλών ιαπωνικών ταινιών anime θα αναβληθούν εν μέσω της διπλωματικής διαμάχης.

