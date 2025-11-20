Η διπλωματία του… σούσι: Πώς ο πρόεδρος της Ταιβάν στήριξε την Ιαπωνία έναντι της Κίνας

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, δημοσίευσε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ο ίδιος τρώει σούσι ιαπωνικής προέλευσης την Πέμπτη, για να δείξει την υποστήριξή του στην Ιαπωνία σε μια πικρή και επιδεινούμενη διπλωματική διαμάχη με την Κίνα.

Σύμφωνα με δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους στο Τόκιο, το Πεκίνο έχει δηλώσει ότι θα σταματήσει τις εισαγωγές θαλασσινών από την Ιαπωνία μετά την κλιμάκωση των εντάσεων, ανοίγοντας μια νέα σελίδα από τότε που η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας άφησε να εννοηθεί ότι το Τόκιο θα μπορούσε να παρέμβει στρατιωτικά εάν η Κίνα επιτεθεί στην Ταϊβάν.

«Τι τρώτε; Τώρα είναι ίσως μια καλή στιγμή για να φάτε ιαπωνικό φαγητό», ανέφερε ο πρόεδρος σε ανάρτηση στους λογαριασμούς του στο Facebook και το Instagram, στην οποία τον έδειχνε να κάθεται σε έναν καναπέ κρατώντας chopsticks και ένα πιάτο σούσι.

«Δείχνει πλήρως τη σταθερή φιλία μεταξύ Ταϊβάν και Ιαπωνίας», είπε για το σούσι, το οποίο περιελάμβανε συστατικά από την Ταϊβάν, όπως σουπιές, καθώς και κίτρινη ουρά από την Καγκοσίμα της Ιαπωνίας και χτένια από το ιαπωνικό νησί Χοκάιντο.

Η Ταϊβάν κάνει λόγο για «συμπεριφορά εκφοβισμού» από την Κίνα

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν, η οποία απορρίπτει τους ισχυρισμούς κυριαρχίας της Κίνας, έχει τα τελευταία χρόνια υποστεί παρόμοιες απαγορεύσεις εξαγωγής τροφίμων από το Πεκίνο, συμπεριλαμβανομένων των ταϊβανέζικων ανανάδων και ψαριών, σε αυτό που η Ταϊπέι χαρακτήρισε ως μέρος μιας κινεζικής εκστρατείας πίεσης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο κοινοβούλιο νωρίτερα την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν, Λιν Τσία-λουνγκ, δήλωσε ότι η χρήση οικονομικού καταναγκασμού και στρατιωτικού εκφοβισμού από την Κίνα για «εκφοβισμό άλλων εθνών είναι ήδη πάρα πολλές για να αναφερθούν μεμονωμένα».

«Σε αυτή την κρίσιμη καμπή, πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε την Ιαπωνία στην αποτελεσματική σταθεροποίηση της κατάστασης και στον τερματισμό της εκφοβιστικής συμπεριφοράς των Κινέζων κομμουνιστών», είπε.

Απευθυνόμενος στους βουλευτές αργότερα, ο Λιν είπε ότι οι Ταϊβανέζοι θα πρέπει να κάνουν περισσότερες επισκέψεις στην Ιαπωνία και να αγοράζουν περισσότερα ιαπωνικά προϊόντα για να δείξουν τη φιλία τους με τη χώρα.

Στο Πεκίνο, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, δήλωσε ότι η Ταϊβάν ήταν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειας της Κίνας.

«Ανεξάρτητα από την παράσταση που θα παρουσιάσουν οι αρχές του Λάι Τσινγκ-τε, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το ακλόνητο γεγονός», πρόσθεσε.

Το Πεκίνο θεωρεί ότι η Ταϊβάν διέπεται δημοκρατικά ως δική του επικράτεια και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Πεκίνου και λέει ότι μόνο ο λαός του νησιού μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του.

Η Ιαπωνία και η Ταϊβάν έχουν στενή, αν και ανεπίσημη, σχέση και βαθιούς πολιτιστικούς και επιχειρηματικούς δεσμούς. Η Ιαπωνία κυβερνούσε την Ταϊβάν, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μόλις 110 χιλιομέτρων (68 μίλια) από το ιαπωνικό έδαφος στο πλησιέστερο σημείο της, από το 1895 μέχρι το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1945.

