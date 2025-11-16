Νέα ένταση Κίνας – Ιαπωνίας μετά τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Σενκάκου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής πραγματοποίησαν σήμερα διέλευση από τα ύδατα των Νήσων Σενκάκου σε μια «περιπολία επιβολής δικαιωμάτων», αναφέρει η Κινεζική Ακτοφυλακή σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η διέλευση ήταν σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο.
Η Κίνα και η Ιαπωνία έχουν επανειλημμένα αντιπαρατεθεί γύρω από τα νησιά που διοικούνται από την Ιαπωνία, τα οποία το Πεκίνο αποκαλεί Ντιαογιού και το Τόκιο αποκαλεί Σενκάκου.
Η πρεσβεία της Ιαπωνίας στο Πεκίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το περιστατικό.
