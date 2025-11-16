Νέα ένταση Κίνας – Ιαπωνίας μετά τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Σενκάκου

Πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής πραγματοποίησαν σήμερα διέλευση από τα ύδατα των Νήσων Σενκάκου σε μια «περιπολία επιβολής δικαιωμάτων», αναφέρει η Κινεζική Ακτοφυλακή σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η διέλευση ήταν σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο.

Η Κίνα και η Ιαπωνία έχουν επανειλημμένα αντιπαρατεθεί γύρω από τα νησιά που διοικούνται από την Ιαπωνία, τα οποία το Πεκίνο αποκαλεί Ντιαογιού και το Τόκιο αποκαλεί Σενκάκου.

Η πρεσβεία της Ιαπωνίας στο Πεκίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το περιστατικό.

