ΚΟΣΜΟΣ

16.11.2025 07:34

Νότια Κορέα: Σταρ της K-pop και η μητέρα της εξουδετέρωσαν διαρρήκτη

16.11.2025 07:34
nana

Μια σταρ της K-pop και η μητέρα της ακινητοποίησαν διαρρήκτη που εισέβαλε χθες Σάββατο στο σπίτι τους σε προάστιο της Σεούλ, επιτρέποντας στην αστυνομία να τον συλλάβει, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Νότιας Κορέας.

Η 34χρονη Νάνα – όπως είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ιμ Τζινά – και η μητέρα της «εξουδετέρωσαν τον διαρρήκτη, έναν άνδρα περίπου 30 ετών, αφού πρώτα πάλεψαν μαζί του», ανέφερε αξιωματούχος της αστυνομίας. Ο δράστης συνελήφθη αργότερα από αστυνομικούς.

Η Νάνα και η μητέρα της διακομίστηκαν τραυματισμένες σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η σταρ της K-pop ξεκίνησε την καριέρα της το 2009 ως μέλος του γυναικείου συγκροτήματος After School. Απέκτησε φανατικούς θαυμαστές την εποχή που ήταν στο γκρουπ Orange Caramel, σχήμα που προήλθε από τη διάσπαση του συγκροτήματος After School. Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Catallena» (2014) έχει πάνω από 38 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Εκτός από τραγουδίστρια, η Νάνα είναι μοντέλο και ηθοποιός. Έχει μάλιστα βραβευθεί για ερμηνείες της σε κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

