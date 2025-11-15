Μισέλ Ομπάμα: «Δυστυχώς δεν είμαστε έτοιμοι για γυναίκα πρόεδρο των ΗΠΑ – Μην κοιτάτε εμένα»

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα δήλωσε σε πρόσφατη εκδήλωση ότι οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες για μια γυναίκα πρόεδρο, αναφερόμενη στην αποτυχημένη προσπάθεια της Καμάλα Χάρις να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές πέρυσι.

«Όπως είδαμε στις πρόσφατες εκλογές, δυστυχώς, δεν είμαστε έτοιμοι» δήλωσε η Ομπάμα απαντώντας σε ερώτηση της ηθοποιού Τρέισι Έλις Ρος σχετικά με το αν έχει δημιουργηθεί αρκετός «χώρος» για μια γυναίκα πρόεδρο.

«Γι’ αυτό και λέω, μην με κοιτάτε καν για να είμαι υποψήφια, γιατί όλοι σας λέτε ψέματα. Δεν είστε έτοιμοι για μια γυναίκα» είπε η Ομπάμα στην Έλις Ρος. «Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε και υπάρχουν ακόμα… πολλοί άνδρες που δεν αισθάνονται ότι μπορεί να τους κυβερνήσει μια γυναίκα και το είδαμε αυτό. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε σε αυτό το θέμα».

Η συζήτηση της Ομπάμα με την Έλις Ρος πραγματοποιήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, για την προώθηση του νέου βιβλίου της, «The Look», το οποίο αφορά την προσέγγισή της στη μόδα και την πολιτική κατά τη διάρκεια του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα στον Λευκό Οίκο.

