Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Νετανιάχου για την κατάσταση στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία συζήτησαν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την εφαρμογή της εκεχειρίας και την ανταλλαγή κρατουμένων, ενώ αναφέρθηκαν και στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες για την περαιτέρω σταθεροποίηση της Συρίας, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Guardian: Το καινούριο σχέδιο των ΗΠΑ για διαίρεση της Γάζας σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη»

Πορτογαλία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες λόγω της της κακοκαιρίας Κλαούντια

Βρετανία: Χιλιάδες πλημμυρισμένα νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, λόγω της καταιγίδας Κλαούντια (Video)