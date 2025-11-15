search
15.11.2025 21:39

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Νετανιάχου για την κατάσταση στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή

15.11.2025 21:39
red cross gaza

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία συζήτησαν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την εφαρμογή της εκεχειρίας και την ανταλλαγή κρατουμένων, ενώ αναφέρθηκαν και στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες για την περαιτέρω σταθεροποίηση της Συρίας, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας στην περιοχή.

Guardian: Το καινούριο σχέδιο των ΗΠΑ για διαίρεση της Γάζας σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη»

Πορτογαλία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες λόγω της της κακοκαιρίας Κλαούντια

Βρετανία: Χιλιάδες πλημμυρισμένα νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, λόγω της καταιγίδας Κλαούντια (Video)

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Ράγισε καρδιές ο Ρούτσι στο Πολυτεχνείο: «Όσο ανασαίνω θα αγωνίζομαι για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη» (Videos)

red cross gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Νετανιάχου για την κατάσταση στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή

mitsotakis_zelenski_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στους ρυθμούς της επίσκεψης Ζελένσκι η Αθήνα: Άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο της συνάντησης – Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Gaza (12)
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το καινούριο σχέδιο των ΗΠΑ για διαίρεση της Γάζας σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη»

rouvikwnas_paremvasi
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη καταδίκη με βάση τον νέο νόμο για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: 9 μήνες φυλάκιση με αναστολή σε μέλη του Ρουβίκωνα

thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

aslanidou-new
LIFESTYLE

Μελίνα Ασλανίδου: «Ήθελα να κάνω παιδί, έκανα και τις προσπάθειές μου, αλλά δεν ευοδώθηκαν» (Video)

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Ράγισε καρδιές ο Ρούτσι στο Πολυτεχνείο: «Όσο ανασαίνω θα αγωνίζομαι για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη» (Videos)

red cross gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Νετανιάχου για την κατάσταση στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή

mitsotakis_zelenski_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στους ρυθμούς της επίσκεψης Ζελένσκι η Αθήνα: Άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο της συνάντησης – Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

