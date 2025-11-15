search
15.11.2025 20:56

Guardian: Το καινούριο σχέδιο των ΗΠΑ για διαίρεση της Γάζας σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη»

15.11.2025 20:56
Gaza (12)

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τη μακροπρόθεσμη διαίρεση της Γάζας σε μια «πράσινη ζώνη» υπό ισραηλινό και διεθνή στρατιωτικό έλεγχο, όπου θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση, και μια «κόκκινη ζώνη» που θα παραμείνει σε ερείπια.

Ξένες δυνάμεις θα αναπτυχθούν αρχικά μαζί με ισραηλινούς στρατιώτες στην ανατολική Γάζα, αφήνοντας την κατεστραμμένη λωρίδα χωρισμένη από την τρέχουσα «κίτρινη γραμμή» που ελέγχεται από το Ισραήλ, σύμφωνα με στρατιωτικά έγγραφα των ΗΠΑ που επικαλείται η Guardian και πηγές που ενημερώθηκαν για τα αμερικανικά σχέδια.

«Ιδανικά θα θέλατε να τα κάνετε όλα ολόκληρα, σωστά; Αλλά αυτό είναι φιλόδοξο», είπε Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Θα πάρει κάποιο χρόνο. Δεν θα είναι εύκολο».

Τα σχέδια του αμερικανικού στρατού εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσινγκτον να μετατρέψει την εκεχειρία που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα σε μια διαρκή πολιτική λύση με παλαιστινιακή διακυβέρνηση σε όλη τη Γάζα, όπως είχε υποσχεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα σχέδια για το μέλλον της Γάζας αλλάζουν με ιλιγγιώδη ρυθμό, αντανακλώντας μια χαοτική, αυτοσχέδια προσέγγιση για την επίλυση μιας εκ των πιο πολύπλοκων συγκρούσεων στον κόσμο και την παροχή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και στέγης, σε δύο εκατομμύρια Παλαιστινίους.

Μετά από εβδομάδες κατά τις οποίες οι ΗΠΑ προώθησαν την ανοικοδόμηση με τη μορφή περιφραγμένων καταυλισμών για μικρές ομάδες Παλαιστινίων, που αναφέρονται ως «εναλλακτικές ασφαλείς κοινότητες» (ASC), τα σχέδια αυτά εγκαταλείφθηκαν αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

«Αυτή είναι μια στιγμιαία εικόνα ενός σχεδίου που προτάθηκε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Έχουν ήδη προχωρήσει πέρα από αυτό».

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν επανειλημμένα εκφράσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το μοντέλο ASC, δήλωσαν την Παρασκευή ότι δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί για την αλλαγή των σχεδίων.

