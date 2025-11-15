Βρετανία: Χιλιάδες πλημμυρισμένα νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, λόγω της καταιγίδας Κλαούντια (Video)

Ολόκληρα χωριά έχουν βουλιάξει, καθώς η καταιγίδα «Κλαούντια» έχει πλήξει μεγάλες περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Οι αρχές δέχτηκαν πάνω από 90 κλήσεις για πλημμυρισμένα κτήρια, ενώ η καταστροφική καταιγίδα συνεχίζεται. Δραματικές πλημμύρες αναφέρθηκαν στο Πορταρλίνγκτον, στα σύνορα των κομητειών Λάοις και Όφαλι, μολονότι δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις στις συγκεκριμένες κομητείες.

Η κίτρινη προειδοποίηση για βροχή που κάλυπτε την κεντρική και βόρεια Αγγλία, τη νοτιοδυτική Αγγλία και την Ουαλία άρθηκε στις 6 π.μ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σημάδια υποχώρησης των νερών. Τις πρώτες πρωινές ώρες η Υπηρεσία Φυσικών Πόρων της Ουαλίας εξέδωσε τέσσερις προειδοποιήσεις για σοβαρές πλημμύρες.

Στο Μονμάουθ έγιναν «σοβαρές και εκτεταμένες» πλημμύρες που άφησαν τμήματα της πόλης αποκλεισμένα. Η αστυνομία, οι υγειονομικοί φορείς , η Ορεινή Διάσωση και η Ακτοφυλακή πέρασαν τη νύχτα πραγματοποιώντας ελέγχους ευημερίας, εκκενώσεις και επείγουσες διασώσεις από το νερό.

Ο περιφερειακός διευθυντής Ματ Τζόουνς, σύμφωνα με τη DailyMail, δήλωσε ότι η κατάσταση επί τόπου παρέμεινε ασταθής. Τα νερά της πλημμύρας κινήθηκαν γρήγορα, δρόμοι αποκλείστηκαν και υπήρξε τεράστια πίεση στις βασικές υποδομές.

«Πρόκειται για ένα περιστατικό μεγάλης κλίμακας και τα πληρώματα και οι συνεργάτες μας εργάστηκαν ακούραστα όλη τη νύχτα και μέχρι σήμερα για να βοηθήσουν τους πληγέντες», είπε. «Θα παρότρυνα το κοινό να αποφεύγει εντελώς την περιοχή του Μονμάουθ, όπου είναι δυνατόν. Οι πλημμύρες είναι σημαντικές και πρέπει να διατηρούμε ελεύθερους τους δρόμους, ώστε να επιτρέψουμε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να φτάσουν στους ανθρώπους που μας χρειάζονται περισσότερο». Οι αρχές κάλεσαν τον κόσμο, αν έχει πρόβλημα κι αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο να καλέσει το 999. Έχουν επίσης αναφερθεί διακοπές ρεύματος, ενώ πλημμύρες έχουν πλήξει ορισμένες περιοχές στα νοτιοανατολικά της Ιρλανδίας.

Χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα σήμερα το πρωί, καθώς άρθηκαν οι προειδοποιήσεις για βροχοπτώσεις στα νοτιοανατολικά.

Πεσμένα δέντρα έχουν μπλοκάρει δρόμους σε περιοχές της χώρας και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αφρό της θάλασσας να παρασύρεται με δραματικό τρόπο στις ακτές στο Λάφσινι του Δουβλίνου και στο Μπρέι της κομητείας Γουίκλοου.

Περίπου 5.000 σπίτια, αγροκτήματα και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι η καταιγίδα είχε «μέτριες επιπτώσεις» στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με προηγούμενες προειδοποιήσεις για ανέμους.

Πορτοκαλί προειδοποίηση για βροχή ίσχυε για τις κομητείες Δουβλίνο, Γουέξφορντ και Γουίκλοου μέχρι τις 8 π.μ. σήμερα, ενώ κίτρινη προειδοποίηση για βροχή ίσχυε σε 10 άλλες κομητείες, κυρίως κατά μήκος των ανατολικών και νότιων ακτών.

