ΚΟΣΜΟΣ

15.11.2025 16:45

Al Jajeera: Μαρτυρίες για μυστική επιχείρηση εκτοπισμού Παλαιστίνιων στη Νότια Αφρική από το Ισραήλ (Video)

15.11.2025 16:45
palestinians1

Λεπτομέρειες και μαρτυρίες που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο (15/11) φαίνεται να «φωτογραφίζουν» ένα σχέδιο (έστω μικρής κλίμακας) αποσιωπημένης απομάκρυνσης/εκδίωξης Παλαιστινίων από τη Γάζα, μετά από το διπλωματικό και ανθρωπιστικό θρίλερ που εκτυλίχθηκε την Πέμπτη στο αεροδρόμιο O.R. Tambo του Γιοχάνεσμπουργκ, όταν 153 Παλαιστίνιοι επιβάτες κρατήθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα αεροσκάφος για σχεδόν 12 ώρες από την αστυνομία συνόρων της Νότιας Αφρικής, όπως αποτυπώνουν τα διαδοχικά ρεπορτάζ του Al Jajeera.

Η πτήση τσάρτερ, της νοτιοαφρικανικής Global Airways, προσγειώθηκε το πρωί της Πέμπτης προερχόμενη από το Ισραήλ, με ενδιάμεσο σταθμό το Ναϊρόμπι της Κένυας.

Η 12ωρη ομηρία και το «ταξίδι του πόνου»

Αρχικά απαγόρευσαν την είσοδο στους επιβάτες, και ο λόγος ήταν ότι, παρόλο που οι Παλαιστίνιοι δικαιούνται είσοδο 90 ημερών χωρίς βίζα, τα διαβατήριά τους δεν έφεραν τις απαραίτητες σφραγίδες αναχώρησης από το Ισραήλ. Επιπλέον, οι επιβάτες δεν δήλωσαν πόσο σκόπευαν να μείνουν ή πού θα διέμεναν.

Η κατάσταση επιλύθηκε μετά από 12 ώρες, όταν το Υπουργείο Εσωτερικών έλαβε εγγύηση από την τοπική ανθρωπιστική οργάνωση Gift of the Givers ότι θα παρείχε κατάλυμα στους επισκέπτες εάν χρειαζόταν. Τελικά, 130 Παλαιστίνιοι εισήλθαν στη χώρα, ενώ 23 μετεπιβιβάστηκαν σε άλλους προορισμούς.

Ο Λόι Αμπού Σάιφ, ένας από τους επιβάτες, περιέγραψε στο Al Jazeera το ταξίδι ως ένα «ταξίδι πόνου», αποκάλυψε ότι η οικογένειά του έφυγε από τη Γάζα χωρίς να γνωρίζει τον τελικό προορισμό της και πως έμαθαν ότι πήγαιναν στο Γιοχάνεσμπουργκ μόνο κατά τη μετεπιβίβαση στο Ναϊρόμπι.

«Μυστηριώδης» εκδίωξη: Η εμπλοκή του Ισραήλ

Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση του Προέδρου της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, ο οποίος δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα ερευνήσει τις λεπτομέρειες: «Πρόκειται για ανθρώπους από τη Γάζα που κατά κάποιο τρόπο μυστηριωδώς μπήκαν σε ένα αεροπλάνο…Προφανώς πρέπει να εξετάσουμε την προέλευσή τους, […] επειδή δεν είχαν κανένα έγγραφο».

Ο Ραμαφόζα δήλωσε ότι η ομάδα έγινε δεκτή «από συμπόνια», αλλά πρόσθεσε με νόημα: «Φαίνεται σαν να τους “ξέβρασαν” [σ.σ. “flushed out of Gaza” – να τους εκδίωξαν] από τη Λωρίδα της Γάζας».

Η είδηση προκάλεσε οργή στη Νότια Αφρική, η οποία είναι σφοδρός υποστηρικτής της Παλαιστίνης και ηγείται της προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ισραήλ για γενοκτονία.

