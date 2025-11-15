Ιταλία: Πολιτικός μπουρδουκλώθηκε σε σκάλα υπουργείου και έσκασε με το κεφάλι σε βιτρό ανεκτίμητης αξίας (Video)

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με έναν πολιτικό από τη Σαρδηνία να σκοντάφτει και να πέφτει πάνω σε ανεκτίμητο βιτρό υπουργείου στη Ρώμη κάνοντάς το θρύψαλα.

Στις εικόνες από δεξίωση στο υπουργείο Επιχειρήσεων και Made in Italy στις 12 Νοεμβρίου διακρίνεται ο Εμανουέλε Κάνι, περιφερειακός σύμβουλος της Σαρδηνίας αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας, να μπουρδουκλώνεται κατεβαίνοντας τις σκάλες. Μάταια προσπαθεί να ανακτήσει την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσει με το κεφάλι πάνω στον «Χάρτη Εργασίας», ένα βιτρό του Ιταλού μοντερνιστή καλλιτέχνη Μάριο Σιρόνι (1885-1961).

Μέσα σε πάταγο το βιτρό σπάει σε χίλια κομμάτια με τους καλεσμένους στη δεξίωση, που μέχρι εκείνη τη στιγμή συζητούσαν ανέμελα μεταξύ τυρού και αχλαδιού, να γυρίζουν ξαφνιασμένοι, σαν να άκουσαν το φινάλε από… όπερα του Βέρντι.

Ευτυχώς ο πολιτικός δεν τραυματίστηκε κι εξέφρασε τη «βαθιά του θλίψη για τη ζημιά», που προκάλεσε στο βιτρό, ένα αναντικατάστατο έργο τέχνης, που κοσμεί το κτίριο από το 1932 όταν στέγαζε το υπουργείο Εταιρειών του φασιστικού καθεστώτος του Μουσολίνι.

Η ιστορία του θρυμματισμένου βιτρό

Το βιτρό, απεικόνιζε μορφές που ασχολούνταν με διάφορες χειροτεχνίες και τέχνες στο εικονογραφικό πνεύμα της περιόδου εκείνης. Ο Μάριο Σιρόνι ήταν ένας κορυφαίος Ιταλός μοντερνιστής καλλιτέχνης, του οποίου το έργο αναγνωρίστηκε ευρέως στις αρχές του 20ού αιώνα. Ξεκινώντας με τους Μοντερνιστές αργότερα ανέπτυξε ένα βαρύτερο, πιο δραματικό στυλ που τον κατέστησε σημαντική προσωπικότητα στη δημόσια καλλιτεχνική σκηνή της Ιταλίας. Δημιούργησε τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και διακοσμητικά έργα Τέχνης για κρατικά κτίρια σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατα καταστραφέντος βιτρό, που ήταν ένα από τα πιο διάσημα έργα του.

Αν και η φήμη του Σιρόνι αργότερα επισκιάστηκε λόγω της υποστήριξής του στο φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι, το έργο του εξακολουθεί να θεωρείται σημαντικό – και μερικές φορές αμφιλεγόμενο – κομμάτι της καλλιτεχνικής ιστορίας της Ιταλίας.

