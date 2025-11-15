search
Άγνωστος Στρατιώτης: Δίωξη για τρία πλημμελήματα σε μέλη του Ρουβίκωνα που άνοιξαν πανό

Ποινική δίωξη για παραβίαση του νέου νόμου σχετικά με τον χώρο στον Άγνωστο Στρατιώτη στο Σύνταγμα και για άλλα δύο πλημμελήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία σε 23 μέλη της αναρχικής συλλογικότητας του «Ρουβίκωνα» που άνοιξαν χθες πανό στον χώρο του Μνημείου.

Πλην της κατηγορίας που αφορά την παραβίαση του νέου νόμου, ο οποίος απαγορεύει κατάληψη, συνάθροιση αλλοίωση κλπ στον χώρο του μνημείου, σε βάρος των συλληφθέντων απαγγέλθηκαν και κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και άρνηση δακτυλοσκόπησης.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

