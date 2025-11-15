«Ρουβίκωνας»: Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 23 προσαγωγές για το πανό στον Άγνωστο Στρατιώτη

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 23 προσαγωγές, που έγιναν το βράδυ της Παρασκευής, για το πανό στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Τα μέλη του «Ρουβίκωνα» κατηγορούνται για παραβίαση του νέου νόμου για το μνημείο και απείθεια κατά υπαλλήλων.

Στην παρέμβασή τους, τα μέλη της αναρχικής συλλογικότητας άνοιξαν πανό μπροστά από το μνημείο και φώναξαν συνθήματα: «Οι Άγνωστοι Στρατιώτες είναι του λαού και όχι κάθε τσάτσου μεγαλοαστού».

Άνδρες των ΜΑΤ τους περικύκλωσαν με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση. Ακολούθησε σύγκρουση με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να τους απωθούν με χρήση χημικών.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Ανοιξιάτικο το Σαββατοκύριακο – Έως τους 23 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος

40 Χρόνια από την πρώτη Ελληνική Αποστολή στα Ιμαλάια – Ένα ταξίδι μνήμης στην καρδιά της Αναπούρνα

Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος οδηγός φορτηγού στην Κόρινθο