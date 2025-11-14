Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος οδηγός φορτηγού στην Κόρινθο

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου, το βράδυ της Παρασκευής (14/11).

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, ο άντρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου.

Οι αρχές τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Οι αποκαλύψεις του Σπύρου Μαρτίκα για το κύκλωμα που διέπραττε απάτες με πρόσχημα επενδύσεις – Οι σουίτες, οι ράβδοι χρυσού και οι στημένες ληστείες

«Ήταν άοπλος, του είχαν στήσει ενέδρα» – Οι γονείς του Φανούρη Καργάκη για τη μέρα του μακελειού

Ταυτοποιήθηκε η σορός άνδρα που εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου – Η ενημέρωση από το Λιμενικό