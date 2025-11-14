Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος οδηγός φορτηγού στην Κόρινθο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νεκρός εντοπίστηκε ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου, το βράδυ της Παρασκευής (14/11).
Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, ο άντρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου.
Οι αρχές τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Διαβάστε επίσης:
Οι αποκαλύψεις του Σπύρου Μαρτίκα για το κύκλωμα που διέπραττε απάτες με πρόσχημα επενδύσεις – Οι σουίτες, οι ράβδοι χρυσού και οι στημένες ληστείες
«Ήταν άοπλος, του είχαν στήσει ενέδρα» – Οι γονείς του Φανούρη Καργάκη για τη μέρα του μακελειού
Ταυτοποιήθηκε η σορός άνδρα που εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου – Η ενημέρωση από το Λιμενικό
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.