14.11.2025 23:16

Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος οδηγός φορτηγού στην Κόρινθο

14.11.2025 23:16
TROXAIO
Αρχείου

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου, το βράδυ της Παρασκευής (14/11).

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, ο άντρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου.

Οι αρχές τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

FITCH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fitch: Αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

f-35
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πιθανή συμφωνία για την πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

petrelaio-oil-12-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το χτύπημα της Ουκρανίας στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ

osfp milano
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: «Στάση» Μιλάνο για τον Ολυμπιακό που έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή, ήττα με 88-87 από την Αρμάνι

italia-romi-epithesi-metro
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Άγριος ξυλοδαρμός YouTuber σε σταθμό του μετρό στη Ρώμη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

hitch_1311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

