Οι αποκαλύψεις του Σπύρου Μαρτίκα για το κύκλωμα που διέπραττε απάτες με πρόσχημα επενδύσεις – Οι σουίτες, οι ράβδοι χρυσού και οι στημένες ληστείες

Στην περιπέτειά του με τον επιχειρηματία που εξαπατούσε εύρωστους επαγγελματίες, τάζοντάς τους επενδυτικές ευκαιρίες σε καζίνο, αναφέρθηκε ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έπεσε θύμα του.

Ο πρώην παίκτης του Survivor και φαρμακοποιός μίλησε στο Live News και ανέφερε αρχικά για τον συγκεκριμένο επιχειρηματία που συνελήφθη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης κέντρων σπα, ότι: «Ο κύριος δεν είναι καινούργιος, είναι ο νούμερο ένα για παράνομα παιχνίδια σε βίλες».

«Έχουμε την καλύτερη αστυνομία του κόσμου. Γιατί; Γιατί έζησα μαζί της τα πάντα εδώ και έναν χρόνο. Οι εγκληματίες θα πρέπει να ηρεμήσουν γιατί ο Κορυδαλλός δεν τους χωράει άλλο. Θα ζουν ο ένας πάνω στον άλλο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το ελληνικό FBI και η οικονομική διεύθυνση έδρασαν με χειρουργική ακρίβεια και έβγαλαν στην επιφάνεια το κύκλωμα που εξαπατούσε και εκβίαζε. Το ποσό είναι μεγαλύτερο. Παρακινώ όλα τα θύματα να μη φοβούνται. Δεν φοβάμαι τίποτα, θέλω να σωθεί η κοινωνία», συνέχισε ο ίδιος.

Πώς προσέγγισε τον Σπύρο Μαρτίκα ο επιχειρηματίας – απατεώνας

Όπως εξήγησε ο Σπύρος Μαρτίκας, ο επιχειρηματίας πήγαινε σε εκδηλώσεις και έβγαζε φωτογραφίες με αναγνωρίσιμα πρόσωπα, προκειμένου να μπορεί να τις παρουσιάσει στα θύματά του, ανεβάζοντας το κοινωνικό του status: «Δεν μπορεί να εκτεθεί κανένας με τον οποίο φωτογραφιζόταν. Δεν εμπλέκεται κανένας στην εγκληματική του δράση. “Έκλεβε” φωτογραφίες για να πουλάει στα θύματα μια ιστορία».

Ο φαρμακοποιός εξήγησε στη συνέχεια πώς τον είχε προσεγγίσει.

«Με είχε προσεγγίσει γιατί το μαγαζί του είναι στο Κερατσίνι, κοντά στο φαρμακείο μου. Τρία χρόνια προσπαθεί να με διπλαρώσει, να προσφέρει αυτοκίνητο να το δώσουμε στον κόσμο, διαφημίζοντας εμένα και τα καταστήματά του. Τη στιγμή που γίνονταν τα γυρίσματα για το αυτοκίνητο, είχε πάνω του πάνω από 100.000 ευρώ σε μετρητά, μαζί με έναν μπράβο. Και οι ατάκες του ήταν “τι νομίζεις από τα μασατζίδικα βγάζω λεφτά;”», περιέγραψε ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Ήταν σε σουίτα σε καζίνο. Άλλαζε σουίτα κάθε φορά που πήγαινε υποψήφιο θύμα. Αυτός έφερνε τους πελάτες – επενδυτές και το έπαιζε και ο ίδιος επενδυτής. Χρησιμοποιούσε τρομερά συχνά το όνομα του δικηγόρου του και κουμπάρου του: “Αυτά τα λεφτά που βγάζω τώρα από το σακίδιο είναι του δικηγόρου μου και τα επενδύω μαζί με τα δικά μου”. Μπροστά σε μόστρες εκατομμυρίων, σε ψεύτικο χρυσό χιλιάδων λιρών και ράβδους χρυσού. Αυτά ήταν οι μόστρες για να δει το θύμα και να πειστεί ότι εδώ γίνονται επενδύσεις εφ’ όλης της ύλης», συνέχισε ο ίδιος.

Κατά τον Σπύρο Μαρτίκα, μέσα στη σουίτα, «έβλεπες μια μόστρα και συνέβαινε μπροστά σου το αλισβερίσι με τον επενδυτή και αυτόν που ζούσε συνέχεια μέσα στο καζίνο, που ήταν υποτίθεται διευθυντής των ταμείων. Όλο αυτό ήταν ένα σκετσάκι που παιζόταν μπροστά στα μάτια σου».

«Τα διαμάντια τα εξαργύρωνε ο συγκεκριμένος μαζί με το θύμα σε κολλητό του φίλο», όπως είπε. «Έταζαν ότι την άλλη εβδομάδα υπογράφουμε το συμβόλαιο γιατί δήθεν ήταν το καζίνο. Το καζίνο δεν είχε καμία επίγνωση», ανέφερε.

«Θορυβήθηκα γιατί με παραξένεψε, αλλά το είχε καλλιεργήσει. Δύο χρόνια με προσέγγιζε. “Έλα στο καζίνο, θέλει να σε γνωρίσει ο διευθυντής που είναι φαν σου”. Ο διευθυντής του καζίνου είναι φυλακή, ο “χοντρός” επειδή είναι συνεργός του. Όλο αυτό το παιχνίδι, μόστρες, όλα πληρωμένα, πανάκριβα τραπέζια που σε κερνούσαν για να δείξουν τη δύναμη και την υπεροχή, τη δυνατή θέση που είχε ο “χοντρός” μέσα στο καζίνο. Ο άλλος το έπαιζε επενδυτής και χρησιμοποιούσε συνέχεια τον δικηγόρο – κουμπάρο. Όλο αυτό το παιχνίδι παιζόταν. Φεύγεις από το καζίνο αλλά είναι κάθε μέρα δίπλα, σου “πιπιλάει” το μυαλό», συμπλήρωσε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Οι πληρωμές με ψεύτικο χρυσό

Απαντώντας για το πόσα χρήματα ζητούσαν από τα υποψήφια θύματά τους, ο Σπύρος Μαρτίκας είπε: «50.000 ευρώ. Την Κυριακή 10% απόδοση 55.000. Σε πληρώνανε δύο-τρεις εβδομάδες σε μετρητά».

Ο ίδιος, κατά τον Σπύρο Μαρτίκα, έλεγε στη συνέχεια: «Δεν έχω, δεν μπορούμε να πληρώσουμε είναι μέσα στο θησαυροφυλάκιο. Δεν έχω μετρητά, θα σε πληρώσω με χρυσό» και «σε πληρώνουν με χρυσό, σε συνοδεύει ο επιχειρηματίας με το ΙΧ του να εξαργυρώσετε το χρυσό στον κολλητό του φίλο ενεχυροδανειστή, το χρυσό είναι ψεύτικο. Σου στήνει ληστεία με δύο κουκουλοφόρους με κράνη σε ένα σκουτεράκι. Βγαίνουν οι άλλοι με τα όπλα, σε σπάνε στο ξύλο, αυτού δεν του αγγίζουν ούτε μία τρίχα, κάνουν και ματάκια μεταξύ τους. Χωρίς να του πουν άνοιξε το πορτπαγκάζ, ανοίγει ο ίδιος και τους έχει δώσει την τσάντα. Σου στήνεται η ληστεία και μετά “μας κλέψανε, πω τι πάθαμε, ποιος το ήξερε; Ποιος μίλησε”. Σε κάνουν και συνένοχο έχεις κουβαλήσει χρυσό από το Λουτράκι, σε κάνουν να νιώθεις ενοχές, σε εκβιάζουν μην μιλήσεις».

Σύμφωνα με τον Σπύρο Μαρτίκα, έπειτα «σε πιάνουν και οι δύο και λένε “θέλεις να πάρεις τα λεφτά σου πίσω και να βγάλεις ακόμα περισσότερα; Θα μας φέρεις πελάτες”. Εδώ είναι το μυστικό». Τότε, «έζησα ξανά την ιστορία από την αρχή, τους ηχογραφούσα εκείνη τη στιγμή, ήμουν ένα χρόνο μαζί με τη ΓΑΔΑ, το FBI. Πήγα με έναν φίλο μου. Και έμαθε η ΕΛΑΣ τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στις παράνομες σουίτες». «Δεν φοβάμαι κανέναν εκβιασμό. Έχουμε το καλύτερο FBI στον κόσμο», ανέφερε.

