Ξεσπά η μητέρα της Κυριακής Γρίβα: Να αναλάβει ο κάθε αστυνομικός τις ευθύνες που του αναλογούν

Την τιμωρία όσων είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία της κόρης τους έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων ζήτησαν οι γονείς της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα.

Ενάμιση χρόνο μετά τη γυναικοκτονία που είχε συνταράξει το πανελλήνιο, ξεκίνησαν οι απολογίες των αστυνομικών που είχαν υπηρεσία το μοιραίο βράδυ.

Πρώτη απολογήθηκε η 23χρονη αξιωματικός υπηρεσίας, η οποία αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους, ενώ τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουν στον ανακριτή ακόμη τρεις αστυνομικοί.

«Έπραξα όσα έπραξα ως έπρεπε, κάνοντας το καθήκον μου. Δεν ήμουν μόνη μου εκεί. Ήταν η οδηγός και η επόπτρια», δήλωσε η 23χρονη κατά την απολογία της, με τον δικηγόρο της να αναφέρει ότι «Η εντολέας μου έπραξε στο ακέραιο το υπηρεσιακό της καθήκον».

«Θέλω να τιμωρηθούν όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι»

Από την πλευρά τους, οι γονείς της Κυριακής Γρίβα, ζητούν δικαίωση, με τη μητέρα της να λέει: «Θα πρέπει να αναλάβει ο καθένας αστυνομικός τις ευθύνες που του αναλογούν και να μην προσπαθούν να ρίξουν το μπαλάκι των ευθυνών ο ένας στον άλλο».

«Θέλω να τιμωρηθούν όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι», είπε και ο πατέρας της αδικοχαμένης Κυριακής.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την μητέρα της Κυριακής, η αξιωματικός υπηρεσίας είχε ζητήσει από την κόρη της να πληρώσει 100 ευρώ, για να υποβάλλει μήνυση στον πρώην σύντροφό της, από τα χέρια του οποίου έπεσε τελικά νεκρή.

«Ενώ οι μηνύσεις για τέτοιου είδους αδικήματα είναι αυτεπάγγελτες, ζητήσανε παράβολο», είπε η μητέρα της κοπέλας.

Ωστόσο, η 23χρονη αστυνομικός υποστήριξε το αντίθετο, λέγοντας ότι «δεν υπήρξε καμία συζήτηση για το παράβολο».

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να απολογηθούν η επόπτρια του αστυνομικού τμήματος, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής του τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης.

