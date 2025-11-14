Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη με όρους η αξιωματικός υπηρεσίας του ΑΤ Αγίων Αναργύρων 

Ελεύθερη με όρους αφέθηκε η αξιωματικός υπηρεσίας από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων που ήταν υπηρεσία τη στιγμή του φόνου της Κυριακής Γρίβα.

Απολογήθηκε σήμερα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Φέρεται να δήλωσε πως είχε προτείνει στην Γρίβα, λίγο πριν δολοφονηθεί, να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της, που την δολοφόνησε, ωστόσο εκείνη δεν το έπραξε.

Η εισαγγελία έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος τεσσάρων αστυνομικών (αξιωματικός υπηρεσίας, σκοπός, εκφωνητής, επόπτρια) για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.

Η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με την επιβολή του περιοριστικού όρου της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της δύο φορές το μήνα.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων.

Διαβάστε επίσης:

Ο καιρός τρελάθηκε: Έρχεται θερμή εισβολή από τα νότια με άνοδο θερμοκρασίας, αλλά και… υγρασία, σκόνη και βροχές

Σαράντα συλλήψεις για την σπείρα που διέπραττε απάτες σε βάρος πολιτών – Νέο βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Χαλκιδική: Τσακάλια ουρλιάζουν δίπλα σε σπίτια – «Πιάνεται η ψυχή μας, είναι σαν να ζούμε σε θρίλερ» (video)