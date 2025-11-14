search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

14.11.2025 14:10

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη με όρους η αξιωματικός υπηρεσίας του ΑΤ Αγίων Αναργύρων 

14.11.2025 14:10
AGIO ANARGYROI NEW

Ελεύθερη με όρους αφέθηκε η αξιωματικός υπηρεσίας από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων που ήταν υπηρεσία τη στιγμή του φόνου της Κυριακής Γρίβα.

Απολογήθηκε σήμερα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Φέρεται να δήλωσε πως είχε προτείνει στην Γρίβα, λίγο πριν δολοφονηθεί, να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της, που την δολοφόνησε, ωστόσο εκείνη δεν το έπραξε.

Η εισαγγελία έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος τεσσάρων αστυνομικών (αξιωματικός υπηρεσίας, σκοπός, εκφωνητής, επόπτρια) για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως. 

Η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με την επιβολή του περιοριστικού όρου της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της δύο φορές το μήνα.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων.

