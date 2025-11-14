Σαράντα συλλήψεις για την σπείρα που διέπραττε απάτες σε βάρος πολιτών – Νέο βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Στη σύλληψη 40 ατόμων προχώρησε η ΕΛΑΣ κατά τη χθεσινή επιχείρηση σε σπίτια σε περιοχές της Αττικής και της Κορίνθου, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και δημοσίους λειτουργούς.

Παράλληλα, αστυνομική επιχείρηση έγινε και στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου ελέγχθηκαν τρεις κρατούμενοι, οι οποίοι φέρεται να είχαν ρόλο καθοδηγητή στη σπείρα.

Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε η ΕΛΑΣ, διακρίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να πραγματοποιούν έφοδο σε οικία μέλους της συμμορίας, σπάζοντας την πόρτα για να εισέλθουν.

Στη συνέχεια πραγματοποιούν έρευνες στο εσωτερικό των σπιτιών, ενώ στο βίντεο φαίνεται ότι εντοπίζουν και αυτοσχέδιο θερμοκήπιο στο οποίο καλλιεργούν κάνναβη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή των συλληφθέντων σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 7.600.000 ευρώ.

Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Ασφάλειας Αττικής συνεχίζονται σε Αττική και Κόρινθο.

Διαβάστε επίσης:

Χαλκιδική: Τσακάλια ουρλιάζουν δίπλα σε σπίτια – «Πιάνεται η ψυχή μας, είναι σαν να ζούμε σε θρίλερ» (video)

Μόρνος: Μέσα σε 15 μέρες έχασε άλλες 200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκτασης της υδάτινης επιφάνειας του

Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου