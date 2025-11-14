Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νεκρός βρέθηκε σήμερα το πρωί ένας 48χρονος κρατούμενος των φυλακών του Αγίου Στεφάνου, της Πάτρας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης για ληστεία, βρέθηκε απαγχονισμένος από συγκρατούμενό του μέσα σε χώρο της Β΄ πτέρυγας του σωφρονιστικού ιδρύματος.
Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα Ασφαλείας της Δυτικής Αχαΐας.
