ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 14:31
ΕΛΛΑΔΑ

14.11.2025 12:34

Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

14.11.2025 12:34
fylaki

Νεκρός βρέθηκε σήμερα το πρωί ένας 48χρονος κρατούμενος των φυλακών του Αγίου Στεφάνου, της Πάτρας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης για ληστεία, βρέθηκε απαγχονισμένος από συγκρατούμενό του μέσα σε χώρο της Β΄ πτέρυγας του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα Ασφαλείας της Δυτικής Αχαΐας.

