14.11.2025 09:49

Λάρισα: Το φουλάρι της έγινε παγίδα θανάτου – Σήμερα η κηδεία της 49χρονης αρτοποιού

14.11.2025 09:49
mixer_zimotirio

Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι στο Δαμάσι Λάρισας από τον φρικτό θάνατο της 49χρονης αρτοποιού μέσα στον φούρνο της.

Το φουλάρι που φορούσε την ώρα που καθάριζε το ζυμωτήριο πιάστηκε στους κυλίνδρους του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να γίνει θηλιά και να την πνίξει.

Τη 49χρονη εντόπισε πελάτισσα του φούρνου, η οποία, αφού την αναζήτησε χωρίς να λάβει απάντηση, προχώρησε στο πίσω μέρος του καταστήματος και τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα δεν κατάφερε να επανέλθει.

H 49χρονη σύμφωνα με πληροφορίες πάντα φορούσε τον σκούφο της μέσα στον φούρνο και το φουλάρι της. Από τις πολλές ώρες δουλειάς πονούσε ο αυχένας της και δεν το έβγαζε από τον λαιμό της.

«Όπως έσκυψε στον κύλινδρο που ζυμώνει το ψωμί, το κορίτσι είχε και φουλάρι, η Ζωή, η συχωρεμένη, γιατί είχε και το αυχενικό, δεν είχε μαλλιά μακριά και τέτοια και το σκουφάκι της», είπε η θεία της στο MEGA.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το φουλάρι που φορούσε λειτούργησε ως βρόχος που τη στραγγάλισε…

Η κηδεία της 49χρονης Ζωής θα τελεστεί σήμερα, Παρασκευή 14/11, στις 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στο Δαμάσι.

Η Συντεχνία Αρτοποιών Λάρισας εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη:

«Η απώλειά της αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά της, στους συνεργάτες και σε ολόκληρη την αρτοποιική κοινότητα της Λάρισας».

