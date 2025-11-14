search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 10:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2025 08:34

Εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Άγιο Παντελεήμονα

14.11.2025 08:34
xamogelo_tou_paidiou

Συναγερμός έχει σημάνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και στον Άγιο Παντελεήμονα μετά την εξαφάνιση της 16χρονης Σούκρι Χουσσεΐν από χώρο φιλοξενίας της περιοχής.

Η 16χρονη, Σούκρι Χουσσεΐν, εξαφανίστηκε το απόγευμα της 7ης Νοεμβρίου 2025 και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 13/11/2025, για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Αμοργό

Καιρός: Τοπικές ομίχλες και ασθενείς νεφώσεις σε όλη τη χώρα

Άγιος Δημήτριος: Μέλη σπείρας που «χτυπά» στην περιοχή οι διαρρήκτες που τραυμάτισαν αστυνομικούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fokia_orkes
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατημένη φώκια πήδηξε σε σκάφος για να γλιτώσει από όρκες που την κυνηγούσαν (photo/video)

agios dimitrios new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: «Θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα»

Kimberly-Guilfoyle-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διόλου τυχαία αναφορά της Γκίλφοϊλ στο λιμάνι του Πειραιά – Το πλάνο των ΗΠΑ για να πάρουν τα ηνία από την COSCO

democracy_danger_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε Ευρώπη και ΗΠΑ: Οι μισοί πολίτες θεωρούν τη δημοκρατία «χαλασμένη» και «ανεπαρκή»

EKAV_PIROSVESTIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή μέσα από βόθρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 10:27
fokia_orkes
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατημένη φώκια πήδηξε σε σκάφος για να γλιτώσει από όρκες που την κυνηγούσαν (photo/video)

agios dimitrios new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: «Θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα»

Kimberly-Guilfoyle-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διόλου τυχαία αναφορά της Γκίλφοϊλ στο λιμάνι του Πειραιά – Το πλάνο των ΗΠΑ για να πάρουν τα ηνία από την COSCO

1 / 3