Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Αμοργό

Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (14/11) ανοιχτά της Αμοργού και συγκεκριμένα νότια νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση σημειώθηκε στις 06.39 το πρωί.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 14,4 χλμ. και το επίκεντρο 15 χλμ. νότια νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

