Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Αμοργό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (14/11) ανοιχτά της Αμοργού και συγκεκριμένα νότια νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση σημειώθηκε στις 06.39 το πρωί.
Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 14,4 χλμ. και το επίκεντρο 15 χλμ. νότια νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.
Διαβάστε επίσης:
Καιρός: Τοπικές ομίχλες και ασθενείς νεφώσεις σε όλη τη χώρα
Άγιος Δημήτριος: Μέλη σπείρας που «χτυπά» στην περιοχή οι διαρρήκτες που τραυμάτισαν αστυνομικούς
Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.