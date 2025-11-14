Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 17 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στο Άγιο Όρος.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα δυτικά των Καρυών του Αγίου Όρους, και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χλμ..

