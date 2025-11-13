search
13.11.2025 22:03

«Το είχε κάνει πολλές φορές, δεν ήταν challenge» – Τι λέει φίλος του 22χρονου που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ στο Κορωπί

13.11.2025 22:03
nosokomeio
φωτογραφία αρχείου

Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ σε εστιατόριο στο Κορωπί. Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό ζωτικά του όργανα έχουν υποστεί βλάβες, οι οποίες μπορεί να είναι μη αναστρέψιμες.

Η παρέα του νεαρού αρχικά δεν αντιλήφθηκε ότι κάτι συνέβη. «Τον έπιασε κάτι σαν κρίση πανικού. Σηκώνεται και τρέχει λίγο παραπέρα, εμείς νομίζαμε ότι θα πάει να το φτύσει και δεν θέλει να λερώσει τους γύρω. Δεν το έκανε αυτό, κάνει μια κίνηση να ξαναγυρίσει, ξαναφεύγει να το φτύσει, λέμε ‘’εντάξει, μάλλον τώρα του ήρθε’’. Ούτε αυτό έγινε», περιέγραψε χαρακτηριστικά φίλος του 22χρονου που ήταν μαζί του στο εστιατόριο. 

Κοπανούσε με την πλάτη του σε μια κολόνα

«Μετά ξεκινάει πάλι να έρχεται προς τα πίσω και εκεί που καταλάβαμε ότι κάτι έχει συμβεί, είναι που κοπανούσε με την πλάτη του σε μια κολόνα, μάλλον για να το φτύσει ή οτιδήποτε. Τρέχουν τα παιδιά να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ο ένας είναι ναυαγοσώστης και ο άλλος πλήρωμα σε ιστιοπλοϊκό», πρόσθεσε.

Ο φίλος του 22χρονου υποστηρίζει ότι συνήθιζε να καταπίνει αμάσητα φαγητά για πλάκα και επέμεινε ότι δεν έκαναν κάποιο challenge. «Είναι κάτι που το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Να το βάλει όλο με μια μπουκιά. Δεν υπήρξε ούτε challenge, ούτε τίποτα, ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο. Απλά λέει ‘’να, δες’’. Άμα θέλετε να το πείτε κάπως, θα το πείτε πλάκα», είπε ακόμη φίλος του 22χρονου.

Φίλη της οικογένειας του 22χρονου, επίσης, υποστήριξε ότι δεν έκαναν challenge. «Τα παιδιά τρώγανε. Πήραν τηλέφωνο τα παιδιά το ΕΚΑΒ και τους είπαν κιόλας από το ΕΚΑΒ, που ήταν σε επικοινωνία, να μην του κάνουν ΚΑΡΠΑ, γιατί είχε σφυγμό. Σε κώμα είναι το παιδί».

