ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 21:43
13.11.2025 21:11

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Άγιο Δημήτριο: Διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς, ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ

13.11.2025 21:11
Κινηματογραφικό επεισόδιο ανάμεσα σε διαρρήκτες και αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να καταδιώκουν διαρρήκτες που έφευγαν από κατοικία, και όταν οι δράστες μπήκαν σε όχημα τους εμβόλισαν και τραυματία ελαφρά τρεις αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση για διάρρηξη σε σπίτι στον Άγιο Δημήτριο. Όταν η πρωτη ομάδα έφτασε στο σημείο εντόπισαν τέσσερα άτομα να βγαίνουν από το σπίτι.

Μόλις είδαν τους αστυνομικούς οι δράστες μπήκαν σε αυτοκίνητο και ακολούθησε καταδίωξη. Λίγα μέτρα μακριά, το όχημα εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο με τον οδηγό να κάνει όπισθεν και να εμβολίζει δύο μηχανές της ΕΛ.ΑΣ. τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς.

Ένας εκ των αστυνομικών αν και τραυματίας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πυροβόλησε το λάστιχο του αυτοκινήτου των δραστών με το υπηρεσιακό του όπλο, ωστόσο οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν.

Το όχημά εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην οδό Κατριβάνου 6 στη Δάφνη. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

