Μακελειό στα Βορίζια: Η μητέρα του 39χρονου που σκοτώθηκε περιγράφει όσα συνέβησαν – «Τους είδα, κρατούσαν όλοι όπλα και πυροβολούσαν τον γιο μου»

Μουδιασμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης, μετά το μακελειό που άφησε πίσω του δύο νεκρούς, και ενώ οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μετά των νεκρών, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, το αυτοκίνητο του οποίου «γαζώθηκε» με σφαίρες, με τον ίδιο να αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τα πέντε τους παιδιά.

Η μητέρα του 39χρονου μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», με την ίδια να αναφέρει ότι υπεύθυνες για τον θάνατο του γιου της είναι οι οικογένειες Φραγκιαδάκη και Στιβακτάκη.

«Οι Φραγκιαδάκηδες και οι Στιβακτάκηδες – αυτοί σκότωσαν το παιδί μου. Αυτό μόνο ξέρω: Για όλα φταίνε οι Φραγκιαδάκηδες», δήλωσε.

Όπως ανέφερε η ίδια, το προηγούμενο βράδυ της αιματηρής συμπλοκής, «πήγαν και μπαλοτάρανε το σπίτι του γαμπρού μου και του αδελφού του». Την επομένη, και ενώ η αστυνομία βρισκόταν στο χωριό για τα περιστατικά του προηγούμενου βραδιού, οι ύποπτοι – σύμφωνα πάντα με τη μητέρα του Φανούρη Καργάκη – ανέβηκαν στην περιοχή της εκκλησίας και άρχισαν ξανά να πυροβολούν εναντίον σπιτιών της οικογένειας Καργάκη, του γαμπρού, του αδελφού κλπ..

«Περνούσε με το αυτοκίνητό του και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ»

Σύμφωνα με τη μητέρα του Φανούρη Καργάκη, οι δράστες στη συνέχεια «κατέβηκαν από την εκκλησία στον δρόμο, έπεσαν πάνω στον γιο μου καθώς περνούσε με το αυτοκίνητό του και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ».

Η ίδια, ανέφερε ότι είδε τους ανθρώπους που σκότωσαν τον γιο της, τους οποίους, μάλιστα, κατονόμασε: «Εγώ κατέβηκα στον δρόμο και τους είδα που κρατούσαν όλοι όπλα και πυροβολούσαν τον γιο μου. Είδα όλους τους Φραγκιαδάκηδες – ο Μανούσος, ο Γιάννης, ο Ανδρέας, ο Κωστής και ο πατέρας τους. Μαζί τους ήταν και ο ξάδελφός τους, ο Στιβακτάκης Μανούσος».

«Πέρυσι το καλοκαίρι ο Κωστής Φραγκιαδάκης είχε μαχαιρώσει τον εγγονό μου και μπαλοτάρανε πάλι το αμάξι τους οι Φραγκιαδάκηδες με τον ξάδελφό τους. Τότε υποσχέθηκαν ότι δε θα μας ξαναενοχλήσουν, αλλά δεν το τήρησαν. Αυτοί μας ενοχλούσαν και μας προκαλούσαν συνέχεια», τόνισε η γυναίκα στη μαρτυρία της.

«Όλοι είχαν όπλα και πυροβολούσαν το κοπέλι μου και μου το σκότωσαν. Θέλω όλοι τους να τιμωρηθούν», κατέληξε η μητέρα του Φανούρη Καργάκη.

