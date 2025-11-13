search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 19:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2025 18:33

Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα ζωής» από την ΕΛ.ΑΣ. για τη μεταφορά βρέφους – Από Σέρρες στο Ιπποκράτειο μέσα σε έξι λεπτά

13.11.2025 18:33
asthenoforo

«Γέφυρα ζωής» στήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) για την άμεση μεταφορά ενός βρέφους από τις Σέρρες στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στις 15:30, περιπολικό της Τροχαίας και δύο δίκυκλα της ΕΛ.ΑΣ. συνόδευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το βρέφος, ώστε να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με ασφάλεια στο «Ιπποκράτειο».

Οι αστυνομικές δυνάμεις ενώθηκαν με το ασθενοφόρο στην Περιφερειακή Οδό, στο ύψος του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», και άνοιξαν τον δρόμο για να ολοκληρωθεί η μεταφορά του βρέφους, χωρίς καθυστερήσεις.

Το ασθενοφόρο έφτασε τελικά στο Ιπποκράτειο μέσα σε έξι λεπτά.

Διαβάστε επίσης:

Κιλκίς: Η συγκλονιστική μαρτυρία για τον θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη – «Του φώναζα “μη φεύγεις”»

Δήμος Αθηναίων: Σφραγίσεις 9 καταστημάτων λόγω υπέρβασης χρήσης κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα

Τέλος χρόνου για 290.000 «αιώνιους» φοιτητές – Αντίστροφη μέτρηση για τη διαγραφή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KALPI-123-NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Σταθεροποιούν τη ΝΔ τα ενεργειακά – Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα-Σαμαρά

el-salvador-prison
ΚΟΣΜΟΣ

«Βιασμοί, ξυλοδαρμοί, βασανιστήρια»: Η κόλαση που έζησαν στις φυλακές του Ελ Σαλβαδόρ οι Βενεζουαλενοί μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ

vorizia-sfaires-aytokinito
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Η μητέρα του 39χρονου που σκοτώθηκε περιγράφει όσα συνέβησαν – «Τους είδα, κρατούσαν όλοι όπλα και πυροβολούσαν τον γιο μου»

gates-25423
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο βασανιστής ζώων της Δονούσας – «Αγαπάω τα γατάκια», ισχυρίστηκε στη δίκη

Konstadinoupoli
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρά δύο παιδιά από τροφική δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη – Σε ΜΕΘ οι γονείς τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 19:35
KALPI-123-NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Σταθεροποιούν τη ΝΔ τα ενεργειακά – Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα-Σαμαρά

el-salvador-prison
ΚΟΣΜΟΣ

«Βιασμοί, ξυλοδαρμοί, βασανιστήρια»: Η κόλαση που έζησαν στις φυλακές του Ελ Σαλβαδόρ οι Βενεζουαλενοί μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ

vorizia-sfaires-aytokinito
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Η μητέρα του 39χρονου που σκοτώθηκε περιγράφει όσα συνέβησαν – «Τους είδα, κρατούσαν όλοι όπλα και πυροβολούσαν τον γιο μου»

1 / 3