Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα ζωής» από την ΕΛ.ΑΣ. για τη μεταφορά βρέφους – Από Σέρρες στο Ιπποκράτειο μέσα σε έξι λεπτά

«Γέφυρα ζωής» στήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) για την άμεση μεταφορά ενός βρέφους από τις Σέρρες στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στις 15:30, περιπολικό της Τροχαίας και δύο δίκυκλα της ΕΛ.ΑΣ. συνόδευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το βρέφος, ώστε να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με ασφάλεια στο «Ιπποκράτειο».

Οι αστυνομικές δυνάμεις ενώθηκαν με το ασθενοφόρο στην Περιφερειακή Οδό, στο ύψος του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», και άνοιξαν τον δρόμο για να ολοκληρωθεί η μεταφορά του βρέφους, χωρίς καθυστερήσεις.

Το ασθενοφόρο έφτασε τελικά στο Ιπποκράτειο μέσα σε έξι λεπτά.

